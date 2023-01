PADOVA - Mani padovane a Sanremo. Ci saranno anche due massaggiatrici della nostra provincia a prendersi cura del benessere degli artisti che prenderanno parte al 73° Festival della canzone italiana dal 7 all’11 febbraio sulla riviera ligure. Maria Cortese, ventenne della città del Santo, si occuperà degli ospiti della "Somnia Aura" targata Dream Massage, la lussuosa spa sanremese che durante la settimana festivaliera diventa uno dei cuori pulsanti della celebre località. Ma a Sanremo sbarcherà anche Ester Marin, di Villanova di Camposampiero, per prestare il suo talento agli artisti.

IL SOGNO

Il Dream Massage (per 8 anni il massaggio ufficiale dell’ospitalità della manifestazione canora) e il Grand hotel Des Anglais si sono uniti per dar vita a una spa moderna ispirata all’antica Roma, guidata dallo spa manager dei vip Stefano Serra, dove il talento della giovane Cortese potrà emergere al meglio. «Le perplessità erano tante quando arrivò il suo curriculum alla direzione generale. Tra mille, pensai: che coraggio che ha questa bambina – ha commentato Serra la partecipazione di Maria al master massaggiatore professionista dello spettacolo e dei grandi eventi –. Mi sono detto: peccato sia troppo giovane, ma per come scrive, come esprime i concetti, per la sua educazione merita almeno di fare un prova massaggio. Maria non si dimostrò né brava, né bravissima, ma un vero talento, un dono di Dio. Riuscì a riprodurre il Dream Massage quasi alla perfezione dopo 16 ore di formazione. E pensare che per la maggior parte degli allievi ci vogliono anni».



La massaggiatrice che ha stupito tutti i docenti si è diplomata a 18 anni alla scuola di estetica Primia di Padova con elogi da tutti gli insegnanti, in particolare dalla professoressa Monica Turrini e della direttrice Daniela Staurini. Le sue prime esperienze in realtà risalgono a molti anni prima, quando a 5 anni invece di pettinare le bambole le massaggiava e in famiglia dispensava coccole che sembravano avere poteri curativi. Fin da piccola il suo sogno era poter essere al Festival di Sanremo.

LA PREPARAZIONE

Un’altra ragazza padovana che regalerà momenti di relax e wellness ai personaggi in arrivo alla kermesse è Ester Marin, classe 1996, accuratamente selezionata dalla scuola professionale Diabasi che ha una sede anche a Venezia. L’istituto, da oltre vent’anni attivo nel panorama nazionale del massaggio, utilizza un metodo formativo adeguato affinché tutti gli allievi possano apprendere le tecniche del massaggio e spendere le competenze acquisite sin dal primo corso concluso. Marin avrà modo di vivere un’inedita occasione: «Non me l’aspettavo – ha confessato Ester ancora incredula – l’avventura sanremese potrà rappresentare una tappa fondamentale per la mia crescita professionale».