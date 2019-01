Festini a luci rosse in canonica, torna don Roberto Cavazzana e celebra una messa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TERME - Chi si rivede. Don Roberto Cavazzana, l'ex parroco di Carbonara di Rovolon . L'occasione, lunedì pomeriggio, quando si è recato in un'abitazione di una coppia di anziani per officiare il loro. Il prete, già noto alle cronache per essere stato, era finito nel vortice dellotargato don Andrea Contin . Ora solo Andrea Contin, perché l'ex sacerdote della piccola chiesa di San Lazzaro a Padova, è stato prima sospeso a divinis e poi spretato. Davanti al Gup ha patteggiato una pena di un anno e 11.500 euro di risarcimento danni. Ma a quei festini a luci rosse organizzati da don Contin, aveva partecipato anche per sua stessa ammissione don Roberto Cavazzana, che però non è mai stato iscritto nel registro degli indagati. Da quei fatti sono passati più di due anni e il vescovo Claudio