Trent'anni della Dia, nel cortile del Bo l'auto della scorta di Falcone. Il convegno in diretta sul Gazzettino.it

PADOVA - Nell'ambito delle celebrazioni del 30° anniversario della Direzione Investigativa Antimafia, dopo Trieste, prosegue nella città di Padova il viaggio della mostra «Antimafia Itinerante». L'esposizione sarà inaugurata martedì 12 aprile (ore 17.30) nel cortile antico del Palazzo del Bo, sede dell'Università, presente il direttore della Dia, Maurizio Vallone. L'evento sarà preceduto dalla scopertura della teca contenente la Quarto Savona 15, l'autovettura della scorta del giudice Falcone coinvolta nell'attentato di Capaci, che per l'occasione sarà collocata nelle prime ore del pomeriggio, nello spazio antistante il Comune, di fronte all'Ateneo. La mostra sarà aperta al pubblico da domenica 10 aprile a giovedì 14 aprile. L'ingresso avverrà previa esibizione del green pass base e, in caso di impossibilità nel mantenere il distanziamento di 1 m dei visitatori, anche l'uso della mascherina FFp2. Mercoledì 13 aprile, (ore 11,00) si svolgerà invece nell'Aula Magna il convegno dal titolo «Il ruolo della donna nella lotta alle mafie» che sarà possibile seguire in diretta sul sito del Gazzettino.

