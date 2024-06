PADOVA - Si avvicina la Festa del Santo e nel Santuario fervono i preparativi; da oggi la Statua processionale che dall'inizio della Tredicina accoglie i fedeli all'ingresso della Basilica, verrà posizionata sulla camionetta che da sempre poi l'accompagnerà per le strade cittadine durante la Processione. Stasera, veglia della Solennità, ultimo giorno della Tredicina, alle 18 il pellegrinaggio del Capitolo della Cattedrale di Padova e la Diocesi di Chioggia con la messa presieduta dal Vescovo monsignor Giampaolo Dianin. Domani le messe si susseguiranno ogni ora a partire dalle 6, alle 11 la Santa Messa Pontificale, presieduta dal vescovo Claudio Cipolla, alle Messa Solenne, presieduta da padre Roberto Brandinelli, Ministro Provinciale O.F.M. Conventuali, a seguire la solenne processione e la benedizione con la Reliquia del Santo. L'ultima Messa sarà celebrata alle 21: Messa dei Giovani animata dai frati del Centro Francescano Giovani. Tutte le celebrazioni saranno diffuse attraverso canali telematici e televisivi per favorire la maggior partecipazione possibile dei fedeli. Per seguire la giornata e interagire compiendo molti dei gesti consueti amati dai pellegrini, è attivo il sito www.13giugno.org; diretta streaming sul sito: https://www.santantonio.org/it/live-streaming; Facebook: "Sant'Antonio di Padova-I frati della Basilica":https://www.facebook.com/fratidisantantoniodipadova

Il messaggio di pace per la Festa del Santo

Ieri, intanto, è stato diffuso il messaggio congiunto del Vescovo di Padova Claudio Cipolla e del Rettore della Basilica padre Antonio Ramina in occasione della Festa di Sant'Antonio: un appello a lavorare, come il Santo, «Contro le ingiustizie, contro ogni forma di violenza, contro le divisioni, in difesa dei poveri e di tutti coloro che, nella loro solitudine, hanno bisogno di aiuto», affermano il vescovo Cipolla e padre Ramina, «Antonio mai ha sbarrato la porta a chi, rendendosi conto delle proprie chiusure ostinate e dei propri peccati, ha scelto di rimettersi in cammino nella novità di vita, sullo stile gioioso del Vangelo. A tutti Antonio ha indicato una via per ripartire con fiducia; ricordandoci, a tal proposito, che lo scoraggiamento è forse il pericolo più insidioso che occorre scacciare con prontezza. E una volta rialzato il nostro sguardo che cosa possiamo chiedere a sant'Antonio? Quale preghiera, tutti insieme, vogliamo affidare alla sua intercessione? La preghiera ci potrà sembrare inutile, ma vogliamo ancora una volta domandare questo dono al Signore, affidandoci alla mediazione di Antonio di Padova. Chiedere la pace significa non rimanere estranei ai drammi del mondo. E soprattutto ci aiuta a sentirci impegnati a divenire noi, nella realtà in cui viviamo, persone che amano la pace e s'impegnano a edificarla. Un rapporto ristabilito in famiglia, un gesto di perdono accordato a una persona amica con cui abbiamo litigato, un segno di generosità che riallaccia la relazione con un collega, tante altre decisioni di questo tipo depositano nel cuore del mondo semi di pace che avranno frutto, forse a nostra insaputa. La preghiera ci aiuti a fare questo: a rimanere desti, per far sviluppare nelle nostre esistenze umili e ordinarie, personali e comunitarie, l'energia buona della pace».

Ancora il vescovo Claudio e padre Antonio: «Una risorsa che siamo chiamati nuovamente a desiderare con nostalgia è proprio questa: la profondità! Il Sinodo diocesano ci ha aiutato in questo, ma guai a noi se lo consideriamo una tappa definitivamente conclusa. Occorre mantenersi in cammino e ricordarci che non è ciò che strilla di più a essere più "vero", non è ciò che ha maggiore visibilità o diffusione a essere più importante». E le due autorità ecclesiastiche padovane forniscono anche alcuni suggerimenti, mutuati proprio dalla vita di Sant'Antonio: «Il senso di gratitudine, la pazienza, l'umiltà, che è lo stile realistico di chi sa domandarsi che cosa conta davvero, che cosa rimane davvero. Sa cercare che cosa merita, davvero il nostro impegno». Il messaggio si conclude con un auspicio finale: «Sant'Antonio aiuti ogni uomo e donna di buona volontà a riscoprire la Parola del Vangelo come buona notizia che apre al perdono, alla pace, all'ascolto e alla cura premurosa dei deboli e dei fragili».