Sant'Antonio, ecco tutto il programma della festa a Padova

PADOVA - Filo conduttore sarà la predicazione, come illustra efficacemente il manifesto che ripropone un quadro di Pietro Annigoni, custodito nella Cappella delle Benedizioni.

La scena si rifà a un episodio avvenuto nel 1223, quando l'allora giovanissimo frate Antonio non ascoltato dalle persone, decide di annunciare il Vangelo ai pesci: una scenografia simbolica, con un paesaggio scarno che ricorda quelli di guerra e di distruzione, purtroppo di grande attualità. Ottocento anni dopo, quindi, parte da qui la 17. edizione del "Giugno Antoniano", per la quale il leitmotiv sarà il tema della pace, che comprende celebrazioni religiose, momenti spirituali, la tredicina, ma anche eventi culturali, visite guidate e concerti, che si susseguiranno dal 25 maggio al 27 giugno, con la giornata clou il 13, dedicata alla festa del Taumaturgo. Le iniziative saranno prevalentemente a Padova, ma coinvolgeranno pure Camposampiero.



IL PROGRAMMA

Un palinsesto fittissimo, dunque, come hanno messo in luce ieri durante la presentazione padre Antonio Ramina, rettore della Basilica; Valentina Battistella, presidente della Commissione Cultura del Comune patavino; don Leopoldo Voltan, vicario per la pastorale della Diocesi; padre Giancarlo Zamengo, direttore del Messaggero; Lorenza Maria Baggio, assessore a Camposampiero; Gilberto Muraro, presidente della Fondazione Cariparto; Antonio Santocono, presidente della Camera di Commercio e Filippo Pancolini, vicepresidente Confindustria Veneto Est.

Il cartellone dedicato alla cultura culminerà il 23 giugno alle 20,45 sul sagrato della basilica con il concerto "The Reason" del Gen Rosso. Il titolo prende spunto dal ritornello della nuova canzone del gruppo fondato nel 1966 da Chiara Lubich (Premio Unesco per l'Educazione alla Pace). Ma prima e dopo sono numerosi gli eventi di grande appeal. Sabato 10 giugno, per esempio, nello studio Teologico, dalle 9 alle 19 si terrà il convegno "Giotto ritrovato": organizzato dal Centro Studi Antoniani con l'Ateneo patavino, sarà l'occasione per svelare nuovi elementi sull'attività del maestro fiorentino nella Basilica, che è uno degli otto siti dell'Urbs Picta. Altrettanto suggestivo è l'evento "Il Santo segreto" che si terrà il 16 e il 17 giugno nella medesima location, un percorso storico-artistico-teatrale nella Basilica e nel convento, alla scoperta di luoghi e personaggi nascosti.

Di interesse, poi, si preannuncia la visita del 26 maggio alle 21, per apprezzare con le tenebre i tesori custoditi sotto le cupole e riscoprire la figura del Taumaturgo.

Imperdibile sarà pure l'incontro culturale del 30 maggio alle 17 nello Studio Teologico dedicato ai manoscritti di Francesco Antonio Benoffi, inediti, capaci di svelare alcuni nuovi elementi della storia della Basilica.

Nella conferenza del primo giugno alle 20,45 in Basilica intitolata "Francesco, l'uomo divenuto preghiera", il teologo don Luigi Maria Epicoco traccerà una panoramica sulla figura del santo di Assisi, mentre ai 10 anni di pontificato di papa Francesco è dedicato l'incontro con il cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi, con la presentazione del volume "Il francescanesimo di un papa gesuita": dialogheranno l'autore e padre Ramina.

A far conoscere il rapporto tra la Veneranda Arca e Donatello provvederà la presentazione del volume "Donatello a Padova: l'attività nella basilica di Sant'Antonio. I documenti contabili dell'Archivio dell'Arca" di Giovanna Baldissin Molli, in calendario mercoledì 21 giugno alle 17 nella Sala del Capitolo.

Sabato 10 e domenica 11 all'Istituto Newton-Pertini di Camposampiero, dalle 9,30 sarà visitabile la "Mostra filatelica antoniana e di collezionismo devozionale" a cura del locale Circolo Filatelico Numismatico.



LA MUSICA

Ampia è anche l'offerta musicale. Si parte il 27 maggio alle 20,45 nel chiostro con il concerto Gospel del Free Voice Choir, mentre il 15 giugno ci sarà una "prima", cioè il concerto di musica sacra "Il Cammino di Antonio", con brani originali di Paolo Pandolfo, su libretto di Giovanni Ponchio. La Cappella Musicale Antoniana, poi, offrirà una serata a commento dei Sermoni di Sant'Antonio, martedì 20 alle 20,45.

"Un Violino per Tartini" è l'evento dedicato alla presentazione degli strumenti realizzati dai liutai Alberto Cassutti, Francesco Piasentini, Damien Sainmont e gli archi costruiti da Jean Yves Tanguy: un'avventura iniziata 3 anni fa, alla ricerca della liuteria dello stesso Tartini tra Pirano, Trieste, Venezia, Absam, Cremona e Padova: è prevista giovedì 8 alle 18, nello Studio Teologico.



LA DEVOZIONE

Tra i momenti spirituali che caratterizzeranno la Tredicina da ricordare è la rappresentazione del Transito di Sant'Antonio all'Arcella lunedì 12 giugno alle 20.30: è la rievocazione storica degli ultimi momenti del Taumaturgo, che sentendosi prossimo alla morte chiese ai confratelli di portarlo da Camposampiero nella chiesetta di Santa Maria Mater Domini di Padova, antico nucleo di quella che divenne poi la Basilica del Santo. Il corteo arriverà al santuario arcellano, dove Antonio spirò, e da dove alle 21,30 inizierà il concerto della campane. Sempre il 12 giugno, a partire dalla sera, sul sagrato della Basilica del Santo, tornano i maestri infioratori di Fucecchio (Firenze) per preparare l'Infiorata, tappeto floreale dedicato al Santo. Il giorno seguente, Solennità del 13 giugno, la Basilica resterà aperta dalle 5.30 alle 22.30, con messe quasi ogni ora e quella solenne delle 17 sarà seguita dalla processione con la statua del Santo, dopo che sarà passata sopra l'infiorata. I dettagli delle celebrazioni si possono trovare su www.13giugno.org.

Tra gli altri momenti spirituali del Giugno Antoniano va segnalato il Pellegrinaggio dei Giovani del Triveneto che parteciperanno alla GMG di Lisbona sabato 17 giugno e anche l'ormai tradizionale messa "Sant'Antonio Casamenteiro", rivolta a persone single dai 30 ai 50 anni, di sabato 24 giugno alle ore 18.

Infine, in occasione delle celebrazioni del 2023, su iniziativa del Comune di Padova, nei giorni del 10, 11, 12 e 13 giugno, Palazzo della Ragione e i Musei civici agli Eremitani, Palazzo Zuckermann, Museo del Risorgimento e dell'Età Contemporanea (quest'ultimo chiuso il 12 giugno) saranno a ingresso gratuito. Tutti gli appuntamenti del Giugno Antoniano 2023 sono a ingresso gratuito e le informazioni sono sul sito www.santantionio.org.

Infine, la cerimonia della premiazione dei vincitori del "48° Concorso Nazionale della Bontà Sant'Antonio di Padova" promosso dall'Arciconfraternita, che quest'anno ha avuto come tema «La gentilezza conquista il mondo e sorprende il prossimo», è stata organizzata sabato 10 giugno, ore 20.45, sul sagrato del Santo.