Fiori, musica e pittrici: sabato di festa sul nuovo Liston a Padova

PADOVA - La visita al negozio e l'acquisto come un'esperienza unica da vivere. Perché immersa in un clima di festa, tra fiori, musica, esibizioni, dolcetti e pure premi per i più piccoli. Commercio in mostra dunque, per la prima prova generale di quello che vuole diventare il nuovo Liston della città, prolungando idealmente quello che oggi si interrompe in piazza Garibaldi.

Invece c'è molto altro da vedere, promettono le due associazioni dei commercianti delle vie S. Fermo, Davila e Borromeo, che hanno organizzato per sabato una festa che si potrebbe definire un "happening", ovvero un contenitore pieno di movimento ed energia. Lo hanno presentato ieri in Comune insieme all'assessore al Commercio Antonio Bressa e al presidente dell'Ascom, Patrizio Bertin. Prima di tutto le strade diventeranno un grande giardino all'aperto, con la mostra-mercato di fiori e piante. Ma oltre la cornice il contenuto sarà pieno di eventi. Musicali, con tre musicisti per mattino, pomeriggio e sera, e tre pittrici invitate dall'associazione "Via San Fermo" che fa il suo esordio proponendo la "San Fermo experience". Ma l'appuntamento sarà doppio. Perchè "Shopamepus" l'altra unione di commercianti che prende le vie S.Fermo e Borromeo, proporrà il suo festival di Primavera, "Flower Shopapower". Anche qui esibizioni artistiche dal vivo grazie all'assegnazione di un bando promosso dal Comune in collaborazione con Ascom.



BRESSA

«Abbiamo promosso un bando a febbraio per sostenere iniziative organizzate dai commercianti e questi sono i primi bei risultati - commenta l'assessore al Commercio Antonio Bressa - Crediamo nei negozi di vicinato perché hanno l'ambizione di rappresentare un settore fondamentale e conta la loro spinta dal basso».



BERTIN

«In questi momenti bisogna mettere in moto percorsi innovativi come questo - ha aggiunto il presidente di Ascom Confcommercio Patrizio Bertin - Questa è una zona singolare perchè ci sono grandi brand e negozi tutti padovani che identificano la doppia natura del distretto. Chi viene qui deve trovare un'offerta particolare è questo il salto di qualità che serve».



CALLEGARI

Elisabetta Callegari è la presidente dell'associazione "Via San Fermo". «I nostri clienti chiedono di vivere un'esperienza anche fuori dall'acquisto. Sto pensando a Carolì, una straordinaria street artist che si esibirà dal vivo. In più ogni negozio creerà degli eventi all'interno. Sono molto felice di essere riusciti a coinvolgere tutti i brand, da Vuitton a Hermés, che inviteranno appositamente i propri clienti».



ANTONACI

Cristina Antonaci dei commercianti del format "Shopapemus" ha spiegato i contenuti del "Flower shopapower". «I fiori saranno il marchio di un festival ispirato al clima e ai colori hippie degli anni 60. Gli studenti dei due istituti d'arte realizzeranno un'opera e ci sarà una caccia al tesoro sul tema del mondo delle api con premiazione per i bambini: un ritratto con il corpo di un'ape. Si chiuderà con un concerto stile Woodstock. Noi siamo un segno della creatività indipendente perchè gestiamo i nostri negozi ma questa vocazione si fonde bene con i brand e dunque le potenzialità di acquisto sono amplificate».