PADOVA - Torna la Festa d’Irlanda a Padova: fino a domenica tutti i giorni dalle 11 alle 2 i Giardini dell’Arena lungo corso del Popolo si riaccendono di verde per la popolare Festa di San Patrizio. La manifestazione, saltata negli ultimi due anni a causa del Covid, si terrà per la prima volta all’ombra della Cappella degli Scrovegni e per cinque giorni proporrà un ricco menu di musica dal vivo ed eventi, Irish food con specialità dolci e salate e le tradizionali birre irlandesi sia a pranzo che a cena. Si potranno assaporare la tagliata di angus con salsa irlandese, lo stufato o lo stinco di maiale alla Guinness, il panino con salsiccia irlandese ma sarà disponibile anche l’hamburger vegetariano. L’atmosfera ricreata in collaborazione con Via Audio sembrerà quella delle rive del fiume Shannon o di una vecchia osteria della campagna irlandese o di un pub di Temple Bar. Saranno giorni e notti fatte di arpe e violini incalzanti, flauti e dolci cornamuse, bodhran e chitarre che battono, fra danze indiavolate e pinte che tintinnano.

«Vogliamo offrire un momento di svago in un periodo così brutto che stiamo vivendo – dichiara l’organizzatore padovano Antonio Colella – la kermesse non è volutamente impattante vista la bellissima location dove ci troviamo. Invece dei 60 metri di griglie previste in una sede come il Parco della Musica abbiamo allestito un banco di 25 metri in cui saranno preparate tutte le pietanze e bevande tipiche del Paese nordico. I prezzi saranno popolari anche perché attendiamo soprattutto nel weekend molte famiglie e metteremo dei tavoli anche vicino ai giochi per bambini, così i genitori potranno cenare tenendo d’occhio i figli. Non abbiamo pensato a una inaugurazione con la classica rottura della botte per evitare assembramenti, la coreografia sarà caratterizzata da tante bandierine verdi e parte del personale sarà vestito col kilt e i colori irlandesi. Lo staff coinvolto sarà di una cinquantina di persone, compresi 10 addetti alla sicurezza e alla pulizia dell’area».

Il cartellone dei concerti sul grande palco dietro gli Scrovegni presenta stasera e domani alle 21 “The Bandaronians” (Daniele Bicego - uilleann pipes che appartengono al settore delle cornamuse, flauti; Gianmaria Valente - voce, bodhran; Marco Ferretti - chitarra); sabato alle 19 ci sarà la presentazione dei libri “I muri di Erin” e “The poppy & the lily” con l’autore Gianluca Cettine e alle 21 l’esibizione canora di Sophie Liebregts e Valerio Vettori; domenica alle 21 concluderà la kermesse l’Acoustic Duo Andrea Rock & The Rebel Poets. «Gusto e divertimento sono simboli della vita stessa, inscindibilmente legati al piacere dei sensi più nobili, all’aggregazione e alla socialità – conclude Colella - entrambi sono in continua evoluzione, legandosi alla ricerca, alla sperimentazione, al mutare dei tempi, fondendo culture e orizzonti». Ingresso gratuito dalle 18 con offerta libera a partire dalle 20 come contributo per gli spettacoli. Non è necessaria la prenotazione data la grande disponibilità di tavoli e coperti, però come da attuali normative è obbligatorio il green pass per sedersi e consumare.