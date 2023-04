È tutto pronto nell’enorme spazio fieristico all’aperto ad Arsego di San Giorgio delle Pertiche per l’AperyShow, grande evento musicale benefico che prenderà il via alle 17 di domani fino a martedì. Su due palchi oltre 250 artisti per un caleidoscopio di spettacoli. Miglior titolo non poteva esserci: The power of love, la forza dell’amore. L’AperyShow Charity Event è nato nel 2010 da un’idea di Riccardo e Luigi Checchin, Thomas e Alex Visentin e Walter Biasin. Questo il programma artistico nel dettaglio.

IL PROGRAMMA

Domani dalle 17 alle 00.30 i dj: Botteghi, Damante, Danielino, Edmmaro, Francesco Torre, Giada Brince, Gio Brunetti, Keller, Kharfi, Mambolosco, Mashville, Matt Joe, Max Felicitas, N4c, Rivaz, Samuele Brignoccolo, Simone D’Adamo, Slings, Slvr e Tormento. Voci d’animazione: Alex X, Cekke, Chiara Giorgianni, Chriss Voice, Fuxy, Hboss, Leo Voice, Mario Scognamiglio, Matthex Vox, Salvo Gagliano e Victor Voice. Sabato dalle 17 alle 00,30, musica live con Vegas Jones, si balla con i format Altaclaz, Cuore Matto, Culture, Febbre a 90, Jam, Kakao, Memories, Middle, Mvp, Omega, Papagayo, Papi Chulo, Ritual, Senorita, Slime, Sueltate, The Monkey, Tiki Tiki, Vidaloca, Voglio tornare negli anni 90 e Yolo.

Domenica apertura dalle 12.30 fino alle 00.30. Ecco i dj e i cantanti: 13 Pietro & Lil Busso, Ale Basciano, Ale De Biasi, Alec Doll, Alien Cut, Andrea Zelletta, Antonello Cerri, Antonio Viceversa, Aukin, Bert, Da Brozz, Djs from Mars, Double M, Fabe, Flavio Gioia, Francesca Brambilla, Geo from hell, Graziano Diesis, Greta Ray, Luca D, Luciano Gaggia, Mario Più, Marnik, Mauro Ferrucci, Michael Salamon, Raffa Fl, Ricky le Roy, Ricky Tag, Rudeejay, Rudy & Miz, Shade, Thomas Carbonera, Thomas Dorsi, Tommy Vee, Valentina Dallari e Yofellas. Voci d’animazione: Alex Bovo, Alexandra, Andrew Wee, Christian De Sieno, Danny Pee, Hilary, Kevin Salvato, Kristal, Luca Pechino, Mario Scognamiglio, Monica Morgan, Victor e Vince. Performer: Pride Villagem Matthew Sax e Roboled e come format: Amarcord. Lunedì dalle 18 alle 00.30, grande musica live con le band: Diapason, Live Play, Soy Taranta, Ubermensch, Velvet Dress, Vipers e Xverso.

Gran finale martedì dalle 12 alle 00.30 con i dj ed i cantanti: Alexander Rya, Andrea Bozzi, Andy J, Big Tommy, Boro Boro, Denny Morales, Diss Gacha, Dj matrix, Fabio Mason, Federico Scavo, Finesse, Ginevra Lamborghini, Gloria Fregonese, Greg Willen, Hawk, Igor S, Il Pagante, J and B, K Robin, Lady Brian, Leo Gira, Luca Morris, Marco Cavax, Marco Cordi, Markino, Mazay, Merk & Kremont, Miami Rockets, Mike More, Mistericky, Nicola Fasano, Nicola Schenetti, Paolo Cecchetto, Pekka, Rafael De Bortoli, Samuele Sartini, Sandy Brown Parcker, Simon Adams, Skar & Manfree + Manu Skar, Stefy De Cicco, The Cube Guys, Thomas Rotunno, Thorn, Twolate e Valentina Dalla Libera. Animazione con le voci di Aryfashion, Bellemani, Cire, Conte Max, Cristiano, Emil Voice, Markino Voice e Supergian, il format Holi on tour-Il festival dei colori ed i performer And So, Andrea Casta, Enrico Di Stefano e Zampino.

Saranno presenti poi luna park, stand gastronomico e quindici food truck. Ci doveva essere anche il salumiere star di TikTok Donato De Caprio, ma è stato colpito da un gravissimo lutto: la mamma è stata uccisa.

SOLIDARIETÁ

Il ricavato della manifestazione, 135mila euro già donati, verrà devoluto alle associazioni Il Graticolato, centro diurno socio-assistenziale di San Giorgio delle Pertiche scelto come progetto principale, associazione Agape, Betulla Onlus, Emma’s Children, Fiori di Cactus, Mr. Luis Organization, Fondazione Solo Per Te e Fondazione Giovani Leoni. L’ingresso è gratuito, si potranno fare donazioni responsabili e quest’anno, grazie all’innovazione di Andrea Vitali ceo di TicketSms, si potrà donare anche attraverso il web (www.aperyshow.it) ottenendo in cambio dei piccoli gadget o il diritto ad alcune esperienze vip.