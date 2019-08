CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PADOVA - Anche quest'anno, il Ferragosto in Prato della Valle sarà blindato: 150 uomini delle forze dell'ordine impiegati, tredici telecamere, nove posti di blocco, due ordinanze mirate. Sono questi i numeri del piano-sicurezza messo in campo in vista del tradizionale appuntamento con i fuochi ferragostani in Prato. Per quel che riguarda i provvedimenti anti terrorismo, il piano messo in campo dalle forze dell'ordine prevede che i nove accessi alla grande piazza vedano la presenza di blocchi in cemento per evitare che auto o...