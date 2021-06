PADOVA Chiede all'Azienda Ospedale Università di Padova oltre 16 mila euro di retribuzione per 172 giorni di ferie maturati e mai goduti. La sentenza di primo grado le dà ragione. Il caso, seguito dalla Cgil Funzione Pubblica di Padova attraverso l'avvocato Margherita Barbara, è stato presentato ieri in occasione di una conferenza stampa dalla sede di via Longhin. Per evitare contenziosi ed assicurare a tutti i dipendenti il diritto alle...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati