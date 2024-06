VIGONOVO (PADOVA) - Un paese di nuovo, drammaticamente, nell'occhio del ciclone. Quello di Giada Zanola è il secondo femminicidio in cui viene coinvolto Vigonovo, dopo l'uccisione di Giulia Cecchettin lo scorso novembre. E la geografia della tragedia, in questo caso, è doppiamente impietosa perché tutto avviene nel raggio di pochi chilometri. Quelli che separano i luogo di lavoro di Giada, la profumeria Sirene Blu, da quello dell'uomo con cui lei aveva scelto di stare dopo aver lasciato Andrea Favero, il distributore R8. Questo luogo, nella mente di Giada, sarebbe dovuto diventare per lei un nuovo inizio: tutto era pronto per lasciare il posto da commessa nella profumeria di Vigonovo per spostarsi a lavorare fianco a fianco con Renato Contesotto, il suo nuovo amore.



Il nuovo inizio di Giada al distributore



Giada Zanola avrebbe dovuto cominciare una nuova vita proprio qui, in questo distributore di benzina che si trova solo a pochi minuti di strada dal suo vecchio posto di lavoro. Avrebbe dovuto fare tante cose, che le sono state impedite dalla follia omicida di Andrea Favero, con il quale conviveva da separata in casa e che aveva deciso di lasciare, tanto da annullare le nozze. Nella pompa di benzina R8 di Vigonovo, sempre piena di automobilisti di passaggio, i proprietari e i dipendenti ieri erano al lavoro come tutti i giorni. Ma non era un giorno qualunque perché ieri mancava proprio Renato, la persona con cui stava insieme da tempo. In questi casi si dice, un po' alla vecchia maniera, "relazione clandestina": ma da quanto trapela dall'ordinanza di fermo per Andrea Favero, Giada aveva deciso di uscire allo scoperto anche con il suo futuro assassino, mostrandogli chat e foto. Non era, quindi, una relazione clandestina ma una scelta di vita precisa da parte della donna, che aveva abbandonato il suo posto di lavoro per cominciare da capo.



Le confidenze all'amica



Con Renato, appassionato come lei di motori, Giada si confidava, raccontandogli i dettagli di una relazione giunta ormai al capolinea. Una relazione diventata anche tossica e abusiva: non solo a lui ma anche alla sua migliore amica Tamara Giada aveva raccontato i dettagli di percosse e violenze, riportati poi nel fermo. A lui e all'amica Giada aveva anche mostrato le ecchimosi risalenti a un litigio che i due avevano avuto il 27 maggio, pochi giorni prima che la donna morisse.

Un litigio violento, durante il quale Andrea aveva anche pesantemente insultato Giada, con l'appellativo più comune che un uomo incapace di accettare un rifiuto può riservare alla donna che lo lascia: "p.....a"

Renato, sentito dagli inquirenti, racconta di liti quasi quotidiane tra Andrea e Giada, per motivi di gelosia e relativi alla custodia del figlio ma anche per ragioni economiche, che almeno in un paio di episodi erano culminate con Andrea che aveva stretto le mani alla gola di Giada. La donna gli aveva anche confidato che temeva di essere drogata da Andrea, folle di gelosia per la sua nuova relazione, e che aveva paura di lui. L'autopsia in programma ieri chiarirà se effettivamente Andrea aveva drogato Giada. Di sicuro c'è anche che Giada al suo nuovo uomo non aveva mai fatto confidenze che potessero far pensare a un gesto volontario e che lui non aveva mai pensato che lei volesse veramente farla finita, dal momento che viveva per il figlio e che, secondo le parole dell'amica, «la sua vita stava andando per il meglio sia sul piano personale che su quello lavorativo». "Vorìa coparme", una frase detta da Giada, bresciana, in perfetto dialetto veneto non nascondeva alcun proposito suicida ma solo scherzoso, come scrive anche il Pm Giorgio Falcone.



Bocche cucite in paese



In paese, a Vigonovo, ieri in pochi avevano voglia di parlare. Tra questi anche Renato: nella sua casa di Camponogara, a pochi chilometri da Vigonovo, a respingere l'approccio dei cronisti ci pensa la madre: «Mio figlio non se la sente di parlare». Al distributore R8 i colleghi dicono solo «oggi non c'è, gli abbiamo dato il cambio perché potesse stare a casa. Cercate di capire, è una situazione difficile anche per lui». Bocche cucite dai colleghi anche sulle circostanze in cui i due si sono conosciuti, se sul posto di lavoro che avrebbero dovuto condividere a breve o altrove. Un silenzio sul passato che parla del dolore per un futuro che, a Giada, è stato rubato.