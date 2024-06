PADOVA - E' terminato poco prima delle ore 20 di ieri, 31 maggio, l'esame autoptico eseguito all'istituto di medicina legale di Padova sul corpo di Giada Zanola, la 34enne gettata dal cavalcavia dell'autostrada A4. Il medico legale, prof Marco Terranova, ha effettuato il prelievo di tessuti per eseguire gli accertamenti tossicologici e non ha dato anticipazioni sui primi riscontri dell'esame. All'autopsia hanno partecipato anche i consulenti di parte, della difesa di Andrea Favero, accusato dell'omicidio, e della famiglia della vittima. I dati tossicologici saranno importanti anche per appurare se Giada Zanola sia stata magari stordita, con farmaci o altre sostanze, prima della morte, o avvelenata pian piano, come lei stessa aveva confidato alle amiche di temere.