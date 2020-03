CITTADELLA - Ha restituito corona e fascia di Miss Muretto di Alassio e ha rifiutato il ruolo di pianista in un programma di Chiambretti perché voleva diplomarsi. Raggiunta la laurea in lettere e filosofia, eccola in passerella e sui set fotografici - non abbandonati del tutto - arrivando a realizzare il suo obiettivo: ideare e produrre spettacoli, eventi e campagne pubblicitarie. È Felicia Cigorescu, 31 anni, figlia unica di una famiglia di origine moldava. È arrivata in Italia quando aveva 12 anni, vive a Cittadella ed è oggi mamma di Dorian, che vuole diventare ingegnere aerospaziale. «Mi sento italiana al cento per cento, ma non si può dimenticare la terra che ti ha dato i natali».



Fin da piccola amante dell’arte, soprattutto della pittura, e del pianoforte, è anche appassionata di scrittura, che ha approfondito frequentando la MacAdemia di Padova guidata da Fabio Fracas. «Il mio primo taccuino risale a quando avevo otto anni, età nella quale ho scoperto questa grande passione che è alla base del mio lavoro. L’idea la traduco in scrittura e poi la concretizzo. Un passaggio che per me è essenziale - spiega Felicia - Continuo a studiare, ora sto leggendo dei testi di psicologia. Sono convinta che non si smetta mai di crescere nemmeno oltre gli ottant’anni. Del resto lo stesso Leonardo da Vinci già anziano scriveva: “ed ancor imparo”. Dobbiamo essere in costante evoluzione, anche emotiva. Se non si impara a capire le persone, si rischia di continuare a considerare il proprio modo di pensare come quello giusto. Non è così e qui sta il segreto».

LE ASPIRAZIONI

Felicia voleva diventare un’insegnante di filologia slava, ma è andata un po’ diversamente. Mentre studiava al liceo linguistico di Vicenza, ha voluto partecipare per gioco ad un concorso di bellezza, lo storico Miss Muretto di Alassio. Lo vinse. Dopo alcune settimane ritornò indietro il titolo tra l’incredulità di tutti. «Non la presero bene, ma non faceva per me. Dovevo perdere la scuola per gli eventi di rappresentanza. Meglio darlo alla seconda. Idem per Chiambretti. Non mi sono mai pentita di queste scelte, ho ricevuto una lettera di elogio del Ministero della pubblica istruzione». Dopo il periodo degli studi universitari padovani l’incontro casuale con un fotografo l’ha catapultata nel mondo della moda come fotomodella e modella. «Avevo un bambino, guadagnavo potendo anche approfondire gli studi, scegliendo le campagne che più mi piacevano: così sono arrivata a creare la Prysma Production, l’attività che mi fa esprime la creatività con produzioni nel settore della pubblicità e della moda ed in parallelo eventi per pubbliche amministrazioni e privati. La particolarità è che le mie idee le riporto sulla carta, ho un posto tutto mio in un bosco dove faccio questo. Anche lo staff è tutto scelto e diretto da me. Un mio spettacolo su Dante è andato in scena a Ravenna, vicino alla sua tomba. Un’emozione fortissima».

LE CARATTERISTICHE

Cultura e bellezza è il binomio impersonificato da Felicia. «All’inizio la bellezza l’ho vissuta come un limite. Tante donne pensano di essere emarginate se non possiedono determinati canoni estetici. Mi sento di spronare le donne ad andare oltre a corpo e fisicità. Dovrebbero usare di più le capacità psicologiche che, unite a studio ed inventiva, fanno raggiungere risultati strabilianti. Non ci si deve far confinare all’interno dello stereotipo della “donna oggetto”. Siamo forti nella psiche e nel fisico e dobbiamo credere e combattere per i nostri sogni».

