PADOVA - Era un martedì il 14 giugno del 1994 - 30 anni fa - quando la Padova che fremeva per lo spareggio promozione in A tra i biancoscudati e il Cesena, si svegliò con la notizia dell'evasione di Felice Maniero. Il boss della Mala del Brenta era scappato dal carcere di via Due Palazzi insieme a due suoi colonnelli, scortato da un cordone di finti agenti di polizia e finti carabinieri capaci anche di eludere i posti di blocco ordinati su gran parte delle strade del nord non appena la notizia dell’evasione (la seconda per il boss di Campolongo Maggiore, già fuggito da Fossombrone nel 1987) era diventata pubblica. Faccia d’Angelo sarà catturato di nuovo qualche mese dopo, a Torino. E un anno più tardi, diventato collaboratore di giustizia, metterà in mano ai magistrati di Venezia i codici per scardinare la sua banda. «C'è da domandarsi - commenta oggi il suo avvocato dell’epoca, il padovano Enrico Vandelli - se l’evasione sia stata un passo verso il pentimento».

Il Commando

Quattro uomini si erano presentati alle 4.30 all'ingresso della casa di reclusione padovana: vestiti da carabinieri e poliziotti, si erano fatti aprire la porta con una semplicità disarmante. Avevano costretto il capoposto dell’epoca (che un processo stabilirà essere stato corrotto da Maniero) a condurli nella sala regìa. Immobilizzata la guardia e oscurate le telecamere, erano caduti tutti gli ostacoli per raggiungere le celle. Almeno sette cancelli si erano aperti al passaggio del commando che aveva immobilizzato una quindicina di agenti arrivando così alla sezione di sicurezza per aprire le stanze blindate delle celle di Felice Maniero, del veneziano Sergio Baron, del braccio destro di Faccia d’Angelo, Antonio Pandolfo, dell'ergastolano Vincenzo Parisi, del camorrista Carmine Di Girolamo e del trafficante di eroina turco, Ihan Hepguceri. Tutti erano poi stati fatti salire a bordo di due auto di grossa cilindrata, fuggite ancora prima che dal penitenziario padovano venisse dato l’allarme.

L'imbarazzo

«Il giorno dopo l’evasione - ricorda il penalista Vandelli - dovevo fare la mia arringa come difensore di Maniero nell’aula bunker di Mestre e mi sono trovato con una difficoltà gigantesca ad affermare l'innocenza di una persona che non si è dimostrata tale (si trattava del primo processo alla Mala, quello per cui Maniero è stato condannato in via definitiva a 20 anni e 4 mesi, ndr). Ho cercato di fare comunque il mio lavoro».

Evasione annunciata?

Con l’effetto del passaggio del tempo a far decantare ogni aspetto della grande fuga, appare sempre più chiaro come quella di Maniero fosse un’evasione annunciata e solo attesa: c’era già riuscito sette anni prima, ci stava riuscendo ancora durante la sua reclusione a Vicenza e l’avevano evitata solo il pentimento di due guardie carcerarie che lui aveva corrotto. Per questo il boss della Mala era stato trasferito a Padova. «È sempre stato una persona intelligente, ma mai un modello - lo tratteggia l’avvocato Vandelli - Era già evaso, era scontato che avrebbe tentato di andarsene, conoscendo Maniero e il suo passato. Diciamo che non è stato ostacolato nella fuga e nessuno mi convincerà mai che a Torino sia stato catturato. Quando dopo l’arresto gli ho chiesto come mai, sapendo di essere seguito, non fosse scappato, mi ha risposto che aveva “mal di stomaco”».

Maniero era già stato riarrestato quando nel carcere di Opera, a Milano, l’allora procuratore di Padova, Bruno Cherchi, lo stava interrogando sul furto del mento di Sant’Antonio, commissionato il 10 ottobre 1991. «Entro in stanza - conclude Vandelli - e il pm mi dice se anche in questo caso Maniero vuol fare ciò che stava facendo a Venezia. A quelle parole ha dato di matto e ha chiesto di uscire dalla stanza. Non l’ho più rivisto: ho saputo così che aveva iniziato a collaborare».