Il maestro Federico Manca sfida 20 persone in una simultanea: obiettivo raccolta fondi per Emergency

PADOVA - Federico Manca, maestro internazionale di scacchi, si trovava a Padova questo pomeriggio, 1 ottobre, per una simultanea con 20 persone. L'occasione per raccogliere fondi per Emergency e far conoscere il mondo degli scacchi. «Un nostro volontario ha proposto la cosa e ne siamo stati entusiasti - ha detto Giorgia Cassandro, responsabile eventi di Emergency Padova - Così abbiamo raggiunto un pubblico diverso».

Non è la prima volta che il maestro prende parte a simultanee per motivi benefici. «Da sempre seguo Gino Strada, ho sempre provato ammirazione per quello che fa Emergency quindi è un piacere essere qui». La simultanea viene fatta solitamente in spazi aperti per far conoscere gli scacchi. Il maestro fa una mossa sulla scacchiera e quando finisce il giro, lo sfidante davanti al quale si ferma fa la sua mossa a cui il maestro risponde subito. Può durare anche diverse ore.