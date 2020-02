Federico Garbin ex candidato Lega in Comune trovato morto a 42 anni

SELVAZZANO L’hanno trovato steso a letto, in camera, privo di vita. Una morte improvvisa quella che ha colto nel sonno Federico Garbin, 42 anni, di Tencarola, candidato consigliere nella lista della Lega Nord alle ultime elezioni amministrative di Selvazzano. A fare la terribile scoperta è stato il nipote. Quando ieri mattina il giovane non ha visto lo zio scendere per colazione è andato nella sua stanza, trovandolo ormai esanime a letto. Il malore lo ha probabilmente colto nel cuore della notte, improvviso e fulmineo, impedendogli così di chiedere auto. Ma è nuovamente un lutto inaspettato a non dare tregua alla famiglia Garbin, che stava cercando di riprendersi da un’altra drammatica morte. Un anno e mezzo fa è venuta a mancare la sorella maggiore Vallì, all’età di 47 anni. A strapparla via, anche lei improvvisamente, all’affetto dei suoi cari è stata un’embolia polmonare. Ora un dolore immenso per mamma Esterina, 74 anni, che si ritrova a vivere il dramma della perdita improvvisa di un figlio. «Quattro anni fa è venuto a mancare nostro papà - racconta Marco, il fratello minore -, poi la perdita di mia sorella e ora il dramma di Federico. È inimmaginabile ciò che sta vivendo mia mamma».

«Federico non aveva particolari problemi di salute - continua il fratello -, due anni fa era stato ricoverato all’ospedale a causa di un affaticamento respiratorio, ma poi era stato meglio ed era tornato a casa con una cura da seguire. Da giovedì, però, si sentiva stanco, ma non ci ha riferito di avere dolore. Purtroppo stamattina (ieri, ndr)la sua improvvisa morte». Da luglio il quarantaduenne aveva anche trovato un lavoro come accompagnatore nei trasporti Beria, e da alcuni anni era anche attivo politicamente in paese. Iscritto alla Lega dal 2014 come sostenitore è poi passato a socio militante nel novembre 2017. Ieri la notizia della sua morte è stata subito appresa dagli attivisti del gruppo locale, e fra i candidati consiglieri del centro destra con cui Garbin aveva condiviso la campagna elettorale a sostegno di Antonio Francon. Sempre presente nella sede elettorale di Tencarola, e ai banchetti in piazza. Pronto a dare una mano, e sempre disponibile. «Questa notte, ci ha improvvisamente lasciato un Amico, Federico Garbin. Tutto il gruppo si stringe alla famiglia», è il primo messaggio scritto su facebook dal capogruppo Francon. «Ci viene a mancare un caro amico sempre disponibile e un forte sostenitore del nostro movimento - è il ricordo del coordinatore locale della Lega Giorgio Zoppello -. Sempre in prima fila nelle nostre manifestazioni come addetto alla vigilanza: oggi (ieri, ndr) avrebbe dovuto essere presente nel servizio d’ordine del Palageox per Matteo Salvini. La notizia della sua scomparsa ci ha lasciato interdetti ed amareggiati, un tragico evento che ha profondamente scossi». E proprio ieri in serata si è tenuto al Palageox un minuto di silenzio per la sua scomparsa.

