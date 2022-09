PADOVA - L’imprenditore Federico Contin, meglio conosciuto come il “re” dello spritz, ieri mattina davanti al Gup Laura Alcaro è stato rinviato a giudizio per il reato di appropriazione indebita. Il prossimo 13 di febbraio dovrà comparire in aula e spiegare dove sono finiti quei 28 mila euro che gli sono stati contestati da sei baristi dell’associazione “Naviglio”. Contin, poco dopo la sentenza e poi attraverso la sua pagina Facebook, ha fatto sapere che «...Finalmente, sono stato rinviato a giudizio e, finalmente, dopo due anni di processo e sentenze nelle aule dei bar senza aver possibilità di dire la mia e contraddittorio, avrò finalmente il diritto di essere ascoltato da veri giudici...».

I fatti

Otto baristi dell’associazione “Naviglio”, gli stessi con i chioschi proprio su viale Colombo al Portello, avevano denunciato Contin, allora il loro segretario, per truffa aggravata e appropriazione indebita per un totale di 28 mila euro. Sono scattate le indagini da parte dei carabinieri e del pubblico ministero Luisa Rossi, e il “re” dello spritz si è trovato iscritto nel registro degli indagati per il solo reato di appropriazione indebita ed è stato chiesto e ottenuto il rinvio a giudizio. È caduta invece l’accusa di truffa aggravata. Degli otto baristi della denuncia, due si sono sfilati, e si sono costituiti parte civile in sei. Il denaro, secondo l’accusa, doveva rientrare nelle tasche dei baristi a fronte dell’annullamento della manifestazione 2020 al Portello a causa della pandemia. Soldi, ancora per l’accusa, spesi dall’imprenditore padovano per viaggi, cene e acquisti di auto e scooter. I baristi, dell’associazione “Naviglio”, a maggio del 2020 hanno incassato le dimissioni dell’allora presidente Maurizio Sera, meglio conosciuto come Tony dj, e hanno sfiduciato Contin da segretario. Il suo posto è stato preso da Andrea Minchio, ex segretario regionale di Forza Nuova. Mentre la poltrona di presidente è stata assegnata a Gianni Boscaro del Babuska Caffè di via Gabelli. Vice presidente invece è Nicola Zoppelletto, socio del pub Berlino al Portello.

La difesa

Federico Contin, difeso dagli avvocati Alessia Pittelli del foro di Padova e Antonio Barilari del foro di Palmi (provincia di Reggio Calabria), durante l’udienza preliminare ha rilasciato alcune dichiarazioni spontanee. Le stesse le ha confermate, poco dopo la lettura della sentenza, anche attraverso un post su Facebook: «...Finalmente, sono stato rinviato a giudizio e, finalmente, dopo due anni di processo e sentenze nelle aule dei bar senza aver possibilità di dire la mia e contraddittorio, avrò finalmente il diritto di essere ascoltato da veri giudici e serenamente dimostrare quale porcata è stata ingegnata per sottrarmi una manifestazione che ho inventato e gestito “solo” da 16 anni...Ora tocca a me e non vorrei essere loro! Ringrazio tutti gli amici che mi sono stati vicini e che mi hanno sempre rincuorato, questi due lunghi anni...». La legale Alessia Pittelli: «Per noi un rinvio a giudizio soddisfacente perchè nella motivazione del rinvio, che è stata letta in udienza, c’è la necessità di verificare le mancanze e le contraddizioni delle attività di indagine».

L’altro fascicolo

La Procura, alla fine di luglio, ha avviato un’indagine sulla “guerra” dei gruppi musicali. Il pubblico ministero Giorgio Falcone ha aperto un fascicolo contestando, al momento, il reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza ai danni della manifestazione “Live Park Orange” di Montegrotto Terme. L’imprenditore Federico Contin, attraverso i suoi legali, aveva depositato una denuncia contro tre esponenti dell’associazione “Naviglio” accusandoli appunto di illecita concorrenza con minaccia o violenza ai danni del “Live Park Orange” da lui organizzato. Nel documento di 6 pagine sono stati allegati anche diversi messaggini whatsapp e alcuni audio.