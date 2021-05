BORSO DEL GRAPPA - «Ha commesso un errore umano. Un fatale errore umano che gli è costato la vita nonostante l'esperienza. Come abbia potuto partire senza assicurarsi, non lo sapremo mai». Alessandro Olin frequenta da sempre le piste di volo libero del monte Grappa, dove ieri si è consumata la tragedia in cui ha perso la vita il 51enne padovano Federico Baratto. La vittima era un assiduo habitué di quei prati in alta quota da cui spiccare il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati