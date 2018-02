di Nicola Munaro

PADOVA - Permessi premio per l'assassino di, l’impiegata di San Giorgio delle Pertiche uccisa il 30 giugno 2008 a 23 anni mentre era in vacanza a, in Spagna. Ad aprire la cella a– per tutti El Gordo, cioè il grasso – sarà la somma degli sconti ottenuti per la buona condotta e il traguardo, ormai vicino, dell’espiazione dei due terzi della pena. Victor Silva, 39 anni uruguayano, venne arrestato il 10 luglio 2008 e venne condannato a 17 anni e nove mesi, con le attenuanti per la collaborazione. La famiglia Squarise insorge. «che possa godere di permessi premio, ma questa è la legge. Diaz era ed è un clandestino e noi confidiamo – fa presente l’avvocato Usai a nome della famiglia – che tutto ciò porti i giudici a pensare bene alle loro azioni. Se si trovasse di nuovo in libertà, non mi stupirei se come prima cosa gli venisse in mente di darsi di nuovo alla fuga».