LIMENA (PADOVA) - La vicenda del curriculum sospetto di Federica Marinaro, la candidata consigliera a Limena sospesa da ogni attività pubblica della lista civica del sindaco uscente Stefano Tonazzo, è arrivata fino a Corsico, comune dell’hinterland milanese, dove la giovane nella sua presentazione elettorale scrive di essere stata prima consigliera comunale e poi assessore alla cultura. Il comitato civico corsichese “Nessun Dorma”, appurato che negli archivi comunali Marinaro non compare, chiede all’amministrazione di Corsico di denunciare la giovane candidata consigliera a Limena: «La storia che arriva da Limena è degna di un best seller, Marinaro a Corsico non s’è mai vista e sentita, figurarsi come consigliera o assessora – afferma Stefania Capurso di Nessun Dorma -. Invitiamo il Comune a denunciare Marinaro secondo l’art 498 del Codice Penale, che stabilisce come chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, ovvero di una professione per la quale è richiesta l'abilitazione dello Stato, è punito con sanzione amministrativa pecuniaria».

Il servizio in Croce Rossa con il nome « Federico »

Da parte della 25enne erano già arrivate le scuse verso l’amministrazione di Corsico, che la giovane tiene ora a ribadire: «Chiedo formalmente scusa all’ente per averlo citato. Ho profondo rispetto per le istituzioni». In soccorso a Marinaro arriva la Croce Rossa: la giovane nel volantino elettorale consegnato nelle case dei limenesi scrive di essere volontaria dal 2014, informazione che inizialmente né il Comitato di Milano né quello nazionale erano riusciti a confermare. Ma ieri dal Comitato di Milano sono arrivati nuovi lumi: «Da ulteriore verifica confermiamo che Federica Marinaro risulta aver prestato servizio, sotto altra generalità, presso il Comitato di Milano, in trasferimento dal Comitato di Asso».

Da dove nasce l'equivoco

L’equivoco nasce dal fatto che quando Marinaro prestava servizio aveva ancora il nome maschile “Federico”, il cambio anagrafico è stato infatti registrato al Tribunale di Milano in data 6 ottobre 2022, come spiega la giovane candidata: «Sono nata con una malattia genetica chiamata Sindrome di Morris, che comporta una ipersensibilità agli androgeni e quindi la difficoltà di attribuire il sesso. Da piccola venivo identificata anagraficamente come “Federico”, quando ho raggiunto la maggiore età mi sono fatta riconoscere la mia identità di donna». Marinaro è quindi volontaria della Croce Rossa, ma resta comunque un passo falso aver citato l’ente in campagna elettorale: lo Statuto della Croce Rossa, all’articolo 16, specifica come ogni socio sia tenuto a «non coinvolgere la Croce Rossa Italiana in attività di propaganda promossa o organizzata da movimenti politici o associazioni di chiara ispirazione politica». La giovane per questo rischia sanzioni disciplinari dal presidente del suo comitato di appartenenza, ma la giovane aveva spiegando di essere «ignara dello statuto e del regolamento deontologico annesso. Ho inoltre rivolto le mie scuse alla dirigenza del mio comitato».

La questione Niguarda

Nessuna novità invece dal Niguarda, i cui avvocati stanno ancora valutano «gli estremi per una denuncia per sostituzione di persona». Infatti nei social della giovane a metà maggio era apparso un documento falso, firmato dal direttore dell’ospedale milanese Mario Melazzini con dei ringraziamenti rivolti a Marinaro e alla sua fondazione per una donazione di 300mila euro. Né la fondazione, né la donazione, risultano agli uffici del Niguarda. Marinaro dal canto suo dice di essere ignara di tutto: «Sono continuamente bersagliata dagli hacker che si intrufolano nei miei profili social, io quel documento non l’ho mai postato, è sicuramente colpa di qualcuno che vuole rovinarmi – afferma -. Anche ieri qualcuno è entrato nel mio profilo Facebook da Foggia per eliminare un video di chiarimento che avevo postato. Ho già segnalato e spero di trovare presto i responsabili».