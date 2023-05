Federalberghi contro il sindaco di Montegrotto: «Stipendi al limite della legalità? Un intervento fuori luogo e offensivo»

VENEZIA - «Un intervento fuori luogo, direi offensivo». Così il presidente di Federalberghi Veneto, Massimiliano Schiavon, commenta le dichiarazioni rilasciate alla stampa dal sindaco di Montegrotto Terme Riccardo Mortandello a proposito della carenza di personale per la stagione estiva a venire. «Anzitutto al sindaco diciamo che un problema così complesso non può essere banalizzato con frasi general generiche che buttano la croce addosso al lavoro di decine di imprenditori», premette Schiavon. «La questione è molto più articolata di quanto lui stesso possa pensare. È semplicistico, superficiale e poco rispettoso polemizzare sul basso salario, accusando una categoria che comunque contribuisce significativamente all'economia del territorio – sottolinea Schiavon –. Da primo cittadino che dovrebbe essere informato di come funziona il mondo, Mortandello dovrebbe ricordarsi che resta poco spazio alle aziende per fare dei virtuosismi di fronte a un costo del lavoro che è notoriamente il più alto d'Europa. Noi albergatori non possiamo certo raddoppiare le nostre tariffe così come può, invece, avvenire in una amministrazione comunale che in mancanza di risorse procede al raddoppio – o quasi – della imposta di soggiorno. Ogni riferimento è puramente voluto».