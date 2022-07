Febbre Dengue, un caso nel padovano: 50enne rientrato dal Centroamerica. Disinfestata la strada dove abita

PADOVA - Dopo la West Nile, ecco che nel Padovano arriva anche la febbre Dengue, detta anche "febbre spacca ossa". Si registra un caso in provincia, un 50enne appena rientrato dal Centroamerica, preso in carico dall'Ulss 6 Euganea. «D'intesa con la locale amministrazione - fa sapere attraverso una nota l'azienda sanitaria - si procederà domani mattina (30 luglio, ndr) alla disinfestazione con lotta larvicida nella pubblica via e adulticida e larvicida nelle abitazioni; domani notte adulticida nella pubblica via, in entrambi i casi il raggio d'azione è di 200 metri attorno alla casa dell'uomo. La zanzara tigre, infatti, se punge un soggetto contagiato, può a sua volta contagiare altre persone». Si tratta di una disinfestazione straordinaria attivata dal Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss. La febbre Dengue provoca mal di testa, dolori alle ossa e rash cutaneo e può evolvere in forme severe.

APPROFONDIMENTI PADOVA West Nile, due nuovi ricoveri nel Padovano: una delle pazienti ha 22...