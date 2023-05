Padova. Farmaci senza bollino, titolare denunciato per truffa. Un altro multato per la sporcizia nel magazzino

PADOVA - Due farmacie finite sotto la lente dei carabinieri del Nas: un 62enne è stato denunciato, un 64enne è stato multato.

I carabinieri hanno ispezionato diverse farmacie in città e in una di queste hanno scoperto che c'erano dei farmaci privi di bollino farmaceutico (contiene le informazioni essenziali per identificare il farmaco ed è uno strumento di garanzia dell'autenticità del medicinale): le confezioni sono state sequestrate e il farmacista è stato denunciato per truffa ai danni del Servizio sanitario nazionale. Un altro farmacista, invece, ha ricevuto una multa da 2 mila euro per carenza igienico sanitaria dato che nel locale adibito a magazzino dei farmaci vi era sporcizia a terra.

Inoltre, non aveva esposto il manuale di autocontrollo.