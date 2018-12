I fari oscurano il cielo stellato: multa di 1.715 euro al concessionario d'auto

PADOVA - Il titolare di una concessionaria d'auto di Padova si è visto recapitare una multa di 1.715 euro per "inquinamento luminoso": l'uomo aveva posizionato nel piazzale antistante il suo esercizio commerciale dei fari in modo scorretto che impedivano, di fatto, di poter scrutare il cielo di notte. A diffondere la notizia è stata l'Associazione Veneto Stellato, che riunisce i gruppi astrofili della regione. La sanzione è scattata perché il concessionario non avrebbe tenuto conto dell'avvertimento degli ispettori dell'Arpav che nel maggio scorso avevano rilevato l'infrazione, dando all'imprenditore 90 giorni di tempo per mettersi in regola. Per questo la Polizia locale ha spiccato una multa di 1.715 euro - 343 per ogni punto luce installato - per violazione della normativa regionale contro l'inquinamento luminoso.

