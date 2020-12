VILLA DEL CONTE - Un presepio vivente con protagonista una famiglia di Villa del Conte simbolo di speranza. La rappresentazione della Natività andata in scena ieri pomeriggio nelle piazze del paese (in diretta sulla pagina facebook comunale) è stata un momento di preghiera e di vicinanza alle famiglie che stanno affrontando l’emergenza sanitaria. Testimoni di tutte le persone comitensi che hanno contratto il Coronavirus e sono guarite sono stati papà Samuele Caon, mamma Jenny e il piccolo Alessandro. Il bambino era venuto alla luce prematuro durante la positività della mamma in pieno lockdown. Era la scorsa primavera, quando Jenny, colpita da Covid-19, ha partorito il suo Alessandro: valutato il quadro clinico della donna, i medici avevano preferito indurre il parto al sesto mese di gravidanza. Il bimbo è perciò venuto al mondo con tre mesi di anticipo, alla venticinquesima settimana di gestazione, con un peso al di sotto del chilogrammo. Oggi Alessandro ha otto mesi e gode di ottima salute, come la sua mamma, guarita dal Covid.

«Ho chiesto loro di essere testimonianza di speranza per la battaglia che hanno condotto con grande dignità e forza - afferma la sindaca di Villa del Conte Antonella Argenti -. Rivedendoli in famiglia durante una visita ho versato lacrime di gioia nel constatare che la vita vince su tutto. Il nostro Gesù quest’anno è proprio Alessandro, il piccolo guerriero che oggi ha un sorriso meraviglioso e occhi vispissimi».

La cerimonia di accensione degli alberi di Natale a Villa del Conte è avvenuta senza la presenza dei cittadini ed ha visto la partecipazione solo dei rappresentanti dell’amministrazione e dei gruppi di volontariato locale: «Quest’anno non potendo accogliere i cittadini durante il momento di avvio delle Festività - ha spiegato Argenti -, ho pensato soprattutto a tutte le nostre famiglie che hanno affrontato il virus e hanno vinto, e con loro a tutta la comunità che è sempre stata unita e responsabile». Ci sono stati attimi di silenzio e commozione nel ricordare le due vittime concittadine durante la prima fase di pandemia. «La nostra famiglia è il simbolo della rinascita, come accadde duemila anni fa in quella capanna – dichiara la prima cittadina -. Per me e credo per tanti il presepe vivente è stato un momento indimenticabile della nostra comunità, come una sorta di grande e silenzioso abbraccio. Mi sono davvero commossa e la mia gioia è grande perché la preghiera quest’anno era quanto mai sentita e viva». Per la sindaca Argenti questo Natale è speciale perché sta facendo riscoprire profondi valori come quello della solidarietà: «In questi giorni abbiamo ricevuto aiuti da tante persone».





