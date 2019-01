«Sono un oncologo»: ma non è un ​medico e non ha neppure la laurea

di Federica Cappellato

PADOVA - S'è spacciato perdello Iov pur non avendo mai indossato il camice bianco. Anzi, non avendo in tasca neppure unain, tantomeno una specializzazione in Oncologia. Il sedicenteal Pronto soccorso dell'Azienda ospedaliera. Nella cartella clinica della signora viene messo nero su bianco il nome del sedicente medico: all'Istituto oncologico veneto quel nome però non l'hanno mai sentito, anzi non risulta neppure iscritto all'Ordine dei Medici. Peggio: neanche laureato. Dalla Direzione sanitaria dello Iov scatta una denuncia alla Procura. Quell'uomo, si scoprirà dopo, si chiama Luigi Mollo, vecchia conoscenza della cronaca giudiziaria. Unche durante la sua carriera aveva già guadagnato una condanna a 19 mesi per cinque truffe commesse dal dicembre del 2009 all'agosto del 2010 tra Montegrotto e Abano Terme.