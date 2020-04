Al controllo esibisce l'assicurazione falsa: denuncia e auto sequestrata

CARMIGNANO DI BRENTA - Lo hanno denunciato dopo gli accertamenti durati una decina di giorni. I carabinieri di Carmignano hanno deferito in stato di libertà S. M., nato in India nel 1990 e residente a Vicenza.



Il trentenne il 24 marzo scorso era stato fermato a Carmignano nel corso di un controllo stradale e aveva esibito un certificato di assicurazione per la copertura Rca dell'auto che poi era risultato falso. La vettura di sua proprietà è stata sottoposta a sequestro amministrativo. © RIPRODUZIONE RISERVATA