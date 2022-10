Faida fra trapper, arrestato il quinto uomo dell’agguato a Simba La Rue: è il padovano Samir Benskar

PADOVA - Oggi pomeriggio, 8 ottobre, i carabinieri di Bergamo, coadiuvati dai militari della compagnia di Gallarate, hanno rintracciato all'aeroporto di Malpensa, al ritorno dalle vacanze, l'ultimo soggetto coinvolto nell'agguato al rapper Simba la Rue avvenuto lo scorso 16 giugno a Treviolo. Si tratta di un ventenne di origini nordafricane, Samir Benskar, nato in Italia e residente del Padovano, anch'egli rapper e con la passione per il pugilato, amico del noto Baby Touché. Il giovane era in Spagna, a Ibiza, proprio in compagnia di Touché, quando gli altri quattro complici sono stati arrestati con l'accusa di tentato omicidio in concorso. Anche lui, al pari della fidanzata del rapper, vittima dell'agguato, avrebbe avuto il ruolo di mandante - istigatore dell'aggressione.