PADOVA - Un locale aperto abusivamente, senza l'autorizzazione per esercitare pubblico spettacolo e senza la conseguente agibilità. Nuove contestazioni vengono mosse al circolo privato Factory di via Fra' Paolo Sarpi dopo il controllo eseguito venerdì sera dalla polizia che è seguito a un analogo servizio svolto a fine ottobre, quando scattarono le prime sanzioni.

Nella stessa serata gli agenti della questura sono stati impegnati anche nei controlli alla circolazione stradale, che hanno portato al ritiro di 13 patenti per guida in stato di ebbrezza.



LE VERIFICHE

La Squadra amministrativa della Divisione Pas della questura, insieme alla polizia locale, l'altro ieri è tornata nel circolo di via Sarpi, dove era in corso un evento con 250 persone. Ciò che viene contestato al circolo privato (a cui possono accedere soltanto i soci) è il fatto che vi venga esercitata un'attività di discoteca di fatto abusiva. Attività che è infatti normata dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps), il quale prevede una specifica licenza rilasciata dal questore per organizzare spettacoli e intrattenimenti in strutture appositamente allestite, come discoteche, sale da ballo, tendostrutture e simili. In altre parole al Factory viene contestata la mancata autorizzazione per esercitare pubblici spettacoli. Ma è contestata anche l'assenza della licenza che viene concessa dopo la verifica tecnica sulla solidità e sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite d'emergenza a norma.

Gli agenti hanno identificato 27 persone, tra cui quattro addetti alla sicurezza assunti dall'associazione che gestisce il locale, sui quali sono in corso verifiche sull'autorizzazione a svolgere questo tipo di attività. Al gestore, un 52enne trevigiano, la questura notificherà a breve gli atti relativi alla violazione dei due articoli del Tulps e del Codice penale, anch'essi relativi all'apertura di luoghi di pubblico spettacolo senza autorizzazione. Il circolo resta al momento in attività.

A fine ottobre si era svolto un controllo analogo, che aveva portato a rilevare le stesse irregolarità e alle relative sanzioni. A luglio lo stabile era anche stato colpito da un incendio, che aveva interessato una porzione di sottotetto adibita a deposito, senza che nessuno vi rimanesse coinvolto.

GLI AUTOMOBILISTI

Venerdì notte la polizia stradale ha poi effettuato numerosi controlli su strada per contrastare la guida sotto effetto di sostanze. I posti di blocco in via Chiesanuova hanno portato all'identificazione di 72 persone, a 32 multe e al ritiro di 13 patenti per guida in stato d'ebbrezza ad automobilisti che hanno tra 24 e 56 anni.

Il tasso alcolemico più alto (1,61 grammi/litro) è stato registrato in un 28enne che aveva passato la serata in un'abitazione privata. Un'impiegata di 24 anni aveva invece un tasso di 1,42 grammi/litro dopo l'uscita da un ristorante. Sempre dal ristorante uscivano un'altra impiegata di 44 anni (0,64 g/l) e un impiegato 36enne (0,85 g/l). Da locali pubblici invece venivano un meccanico di 38 anni (0,78 g/l), un 33enne operaio (0,80 g/l), uno studente di 25 anni (0,62 g/l) e un impiegato 27enne (0,66 g/l). Ancora, uscivano dal ristorante una 45enne (0,78 grammi/litro), un 50enne (0,98 g/l) e un 28enne (0,98 g/l). Infine un 30enne è stato fermato con un tasso alcolemico di 0,66 g/l di ritorno da un pub e un cameriere, rientrando dal lavoro, ha fatto segnare all'etilometro il valore di 1,10 g/l.

Serena De Salvador