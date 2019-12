Capodanno in Prato della Valle, arriva Fabri Fibra per ballare sotto i fuochi

PADOVA Arriva Fabri Fibra in Prato della Valle e la città registra il sold aut. Oltre 50mila persone sono attese da ogni angolo d'Italia, ma anche dall'estero, hotel e ristoranti che già ora sfiorano il tutto esaurito per la notte di San Silvestro, maxi piano del traffico, misure di sicurezza straordinarie, ma niente bottiglie di spumante per brindare all'arrivo del nuovo decennio. Sarà questo e molto altro la festa di fine anno in Prato che quest'anno potrà contare su un big della musica come il rapper di Senigallia.

L'OBIETTIVO

«Quello che realizziamo è un vero e proprio salto di livello per portare Padova a competere con le maggiori piazze nazionali in fatto di spettacoli ed attrazione turistica in un momento così importante com'è l'arrivo del nuovo anno spiega l'assessore al Commercio Antonio Bressa - Per questo obiettivo non potevamo che sfruttare il suggestivo scenario di Prato della Valle aggiungendo contenuti e spettacolarità alla tradizione del Capodanno che potrà contare quest'anno su una scenografia inedita, lo spettacolo dei fuochi e un grande artista di richiamo».

Per quel che riguarda lo spettacolo vero e proprio, si comincia alle 22 con l'esibizione della band Non Plus Ultra che suonerà canzoni pop fino alle 23.15. Sarà poi la volta dei dj di Radio Company che accompagneranno il popolo del Prato fino alla mezzanotte e, quindi, fino allo spettacolo pirotecnico, che terminerà intorno a mezzanotte e venti. Da mezzanotte e mezza e per circa un'ora il palco sarà tutto per Fabri Fibra.

IL PIANO

Il grande afflusso di pubblico atteso ha fatto scattare un inedito piano della sicurezza. Verrà così transennata l'area attorno al palco (lobo Santa Giustina) che sarà in grado di accogliere circa 10mila spettatori. A capienza raggiunta sarà comunque possibile assistere allo show e sostare nell'ampia area di Prato della Valle, esterna alla recinzione. Per poter accedere all'area recintata in prossimità del palco sarà necessario esibire un biglietto cartaceo che verrà distribuito gratuitamente nei giorni precedenti all'evento e la sera stessa. Per distribuire i ticket d'accesso all'area (massimo due per persona) sarà presente in Prato della Valle in prossimità della giostrina sul lato di via Cavalletto, una casetta che sarà aperta nei seguenti orari: domenica 29 e lunedì 30 dicembre dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19; martedì 31 dicembre dalle 10 alle 12. Dalle 17 in poi sarà operativa una seconda casetta tra palazzo Angeli e via Umberto I. Sempre per garantire la sicurezza, le strade attorno al Prato verranno chiuse a partire dalle 14.30. All'interno della piazza, non sarà poi possibile introdurre, tra le altre cose, bottiglie e oggetti in vetro (quindi niente bottiglie di spumante), bottiglie di plastica più grandi di mezzo litro, borracce di metallo, bevande alcoliche, bevande contenute in lattine, biciclette, liquidi infiammabili, bombolette spray, spray al peperoncino.

Quest'anno, poi, per la prima volta, sarà possibile parcheggiare nell'area di sosta dell'ex Foro Boario anche la notte di San Silvestro. È prevista l'apertura regolare e continuativa 24 ore su 24 fino ad esaurimento dei 488 posti auto di Park Rabin con accesso da via Marghera attraverso piazzale Santa Croce. Il parcheggio sarà raggiungibile seguendo le indicazioni stradali con la dicitura Capodanno 2020. La giunta Giordani ha deciso, infine, di stanziare 14mila euro per organizzare quattro bus navetta gratuiti che saranno in servizio dalle 21.30 alle 2.45 e che uniranno Prato della Valle con i principali quartieri cittadini.