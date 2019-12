Capodanno a Padova. ​Fuochi e Fabri Fibra: grande notte in Prato

PADOVA - Questa sera sarà sul grande palco di Prato della Valle per stappare una bottiglia e partecipare alla festa, ma l'assessore Antonio Bressa non ha bisogno di attendere la mezzanotte per brindare soddisfatto. «Siamo riusciti a centrare l'obiettivo che ci eravamo prefissati, con il programma di quest'anno Padova entra nel circuito dei grandi eventi della notte di San Silvestro a livello nazionale» gongola mentre consulta i siti specializzati che mettono la città del Santo accanto a Milano, Bologna, Firenze. «Alzando il livello dello spettacolo abbiamo cercato di aumentare anche l'attrazione turistica - spiega l'assessore al Commercio - ma quella di oggi sarà davvero una festa per tutti. Ci sarà spazio per i turisti, certo, ma anche per le famiglie e per i giovani padovani».



IL PROGRAMMA

È la serata di Fabri Fibra. È la serata in cui Prato della Valle si accenderà accogliendo - stime della vigilia - cinquantamila persone. Se negli anni scorsi artisti del calibro di Giorgio Moroder e Bob Sinclar si erano esibiti in Piazza Garibaldi pochi giorni prima di Natale, quest'anno si è deciso di unire i due budget programmando l'esibizione di un grande nome proprio nella tradizionale in Prato della Valle. L'evento è promosso dal Comune di Padova e organizzato da Radio Company, che si è aggiudicata la gara indetta dall'amministrazione.



Si parte alle 22 con l'intrattenimento musicale di Radio Company e con diversi ospiti sul palco, poi a mezzanotte in punto ci sarà il solito grande spettacolo pirotecnico e musicale («molte persone vengono ancora proprio per i fuochi» racconta l'assessore Bressa)». Lo show di luci e colori terminerà a mezzanotte e venticinque per lasciare la scena a Fabri Fibra, rapper marchigiano considerato il numero uno della scena italiana. «L'artista che ha portato l'hip hop al grande pubblico - è l'annuncio scelto dagli organizzatori - sarà protagonista di una performance live e dj set imperdibile, nella piazza più grande d'Italia». Per lui, protagonista di grandi successi come Tranne te e Stavo pensando a te, parlano i numeri: 8 dischi di platino e 3 dischi d'oro, 460 milioni di visualizzazioni su YouTube, 5.8 milioni di follower sui social.



L'OBIETTIVO

La giunta Giordani ha stanziato per l'evento 215 mila euro. «Unendo il budget di Natale e quello di Capodanno - prosegue Bressa - abbiamo moltiplicato l'indotto economico perché Padova è diventata una destinazione turistica ancor più appetibile. È sicuramente merito anche delle grandi mostre che abbiamo in città, ma non c'è dubbio che lo spettacolo di San Silvestro abbia dato un'ulteriore spinta. Ci sono molte persone che si stanno organizzando per venire a Padova da Bologna, da Firenze e da molte altre città italiane, ma anche da Paesi come Austria, Slovenia e Repubblica Ceca. I segnali che abbiamo ci parlano di un tutto esaurito nei ristoranti e negli alberghi».



L'ORGANIZZAZIONE

«Per la prima volta - prosegue Bressa - portiamo un evento pubblico a certi livelli di standard organizzativi. Le navette gratuite che portano dai parcheggi scambiatori fino al Prato, funzionando fino alle 2.45, non sono una sottigliezza». Soddisfatto anche Filippo Segato, segretario Appe: «I numeri dei locali per ora sono positivi, in queste festività il meteo ci sta dando una mano. Per un bilancio definitivo attendiamo l'Epifania, ma sicuramente siamo soddisfatti».

