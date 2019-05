Aggressione verbale alle leghiste Mosco e Ghidoni, poi se la prende con i militari: arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - Nella tarda serata di ieri, 19 maggio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Padova hanno arrestato, noto alle forze di polizia, che nel pomeriggio precedente, Consigliere Comunale del Comune di Padova e, candidata alle prossime consultazioni elettorali europee, entrambe iscritte al partito politico della Lega.Le due donne, verso le 17.30, stavano passeggiando nella centralissima Piazza Prato della Valle, quando dopo essere state seguite per alcuni istanti, sono state avvicinate da un soggetto che, senza alcuna ragione, le avrebbeallontanadosi subito dopo. Sul luogo, su richiesta delle stesse vittime, si è recato un equipaggio del Nucleo Operativo e Radiomobile cittadino che, oltre ad assumere informazioni relative allo svolgimento dei fatti, ha ricevuto anche la descrizione accurata dell’autore, per altro noto a entrambe le donne quale responsabile di un precedente episodio che aveva creato disordine a Padova il 13 maggio, quando si era barricato all’interno di un ufficio elettorale della “Lega”, in p.zza Della Frutta, dopo aver fatto uscire tutti i presenti.Poco dopo le 22 l’uomo, che aveva richiesto l’intervento di una pattuglia dei Carabinieri in Via Roma di Padova per segnalare alcune asserite irregolarità in relazione ad un esercizio pubblico del luogo, è stato riconosciuto dai militari poiché, oltre a corrispondere alla descrizione fisica fornita dalle due donne, indossava ancora gli stessi abiti, pertanto veniva invitato a seguire gli operanti negli uffici di via Rismondo allo scopo di procedere ad una compiuta identificazione.In tale frangente l’uomo, che poco prima era parso calmo, ha aggredito con decisone i militari, spintonandoli e cercando di colpirli con dei pugni, costringendo li stessi adin dotazione per renderlo inoffensivo. Dopo essersi comportato in analogo modo anche negli uffici di questa sede, al termine degli accertamenti e delle attività previste, è statoe trattenuto per comparire nelle aule giudiziarie cittadine per affrontare l’udienza di convalida, al momento ancora in corso.