Alla guida della Veneranda Arca del Santo arriva Dattilo, l'ex comandante nazionale dei Vigili del fuoco

PADOVA - Sarà l’ex capo nazionale dei Vigili del Fuoco Fabio Dattilo a guidare la Veneranda Arca del Santo per i prossimi 5 anni. La Veneranda Arca è composta da un gruppo di laici che da oltre sei secoli, in collaborazione con i Frati Minori Conventuali della Basilica del Santo di Padova , sovrintendere alla manutenzione ordinaria delle opere d’arte e ai necessari restauri del complesso basilicale antoniano. Il Comune di Padova offre in occasione di ogni mandato (durata 5 anni) la disponibilità di cinque laici che affiancheranno il Rettore della Basilica e un altro laico indicato dalla Santa Sede per lavorare insieme per il bene della Basilica. La Presidenza della Veneranda Arca è costituita infatti da 7 membri di cui 5 nominati dal Comune di Padova. Oggi , così, l’amministrazione Giordani ha designato i cinque “consiglieri” indicati dall’amministrazione comunale. Tra questi spicca il nome di Dattilo, attualmente in pensione, originario di Lamezia terme, ma padovano d’adozione che, prima di guidare i Vigili del Fuoco a livello nazionale è stato, tra le altre cose, anche comandante provinciale a Rovigo, Vicenza, Padova e Venezia. A lui, salvo colpi di scena, spetterà la guida dell’ente da qui al 2027. Oltre a Dattilo sono stati nominati anche l’ex presidente Gianni Berno, Cristina Sartori, Fabio Tronchetti e Stefania Moschetti.