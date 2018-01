Bancarotta fraudolenta, chiesti sei anni per l'ex-sindaco Berno

di Marco Aldighieri

TOMBOLO (PADOVA) - Mano pesante del pubblico ministero nei confronti dell, e degli altri tre imputati alla sbarra per. Il magistrato Luisa Rossi, ieri davanti ai giudici del Tribunale collegiale, ha chiesto sei anni di reclusione per il 53enne commercialista Berno, mentre cinque anni a testa per Alberto Andretta, 41enne di Cittadella, Anna Andretta, 37enne di Tombolo, e Lina Petrin, 63enne, anche lei di Tombolo. Per l'accusa l'ex primo cittadino di Tombolo, difeso dall'avvocato Ernesto De Toni, avrebbe suggerito a imprenditori dell'Alta Padovana in difficoltà economiche di far fallire la propria azienda continuando l'attività con una nuova società. Così da mettere a capo delle loro aziende dei prestanome compiacenti, spesso stranieri, pagati 500 euro, ai quali veniva intestata in maniera fittizia la società.