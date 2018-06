Lorenzoni: «Residence nell'area ex Prandina»

di Alberto Rodighiero

PADOVA - «Sulla Prandina sono d'accordo al cento per cento con Giordani. All'interno dell'area potrebbero trovare posto anche delle abitazioni e, in tutti i casi, la questione del parcheggio è secondaria». Nonostante il vicesindaco Arturo Lorenzoni voglia mantenere un basso profilo, l'affaire Prandina pare destinato a monopolizzare l'agenda politica di palazzo Moroni ancora per molto tempo. Ora, infatti, all'orizzonte si prospetta un'altra novità: all'interno dell'ex caserma il Comune non esclude che possa essere realizzata dell'edilizia residenziale. Una prospettiva che, fino ad ora, non era ancora emersa. Una prospettiva che rischia di sollevare ancora polemiche. Polemiche che non sono mancate subito dopo l'approvazione, lunedì scorso, da parte del consiglio comunale, del protocollo d'intesa firmato la settimana scorsa da Comune, ministero degli Interni e agenzia del Demanio. Un accordo che prevede la cessione da parte del Comune del complesso Serenissima l'amministrazione deve ancora acquisire un centinaio di alloggi in cambio l'Agenzia del Demanio girerà a palazzo Moroni la caserma Prandina dove verrà realizzato un maxi parcheggio. In via Anelli verrà poi realizzata la nuova questura...