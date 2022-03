NOVENTA PADOVANA - La spesa a portata di clic. Riducendo i tempi d’attesa e con la garanzia sempre e comunque di acquistare prodotti di qualità. La prima cliente è una donna di Campagna Lupia. Applaudita dai presenti, dopo aver fatto il suo ordine online, ieri mattina alle 10 è passata a ritirare la sua spesa al neo magazzino Alì di Noventana.

IL DECOLLO

Sulle ceneri del Mercatone Uno, ha inaugurato ufficialmente ieri il magazzino del canale e-commerce Alìperme.it del gruppo Alì. Siamo a Noventana a cavallo tra il centro storico del paese e l’area periferica di Oltrebrenta. La nuova realtà imprenditoriale della famiglia Canella darà lavoro a 70 collaboratori locali, apre le porte ai clienti per il ritiro della spesa effettuata grazie al servizio click&collect.

«Il nuovo punto di ritiro della spesa - hanno detto ieri i vertici dell’azienda - risponde alle mutate esigenze di una comunità sempre più attenta a queste nuove forme di servizio più agili soprattutto dopo lo scoppio dell’emergenza Coronavirus». All’inaugurazione sono intervenuti il vicepresidente di Alì, Gianni Canella, il sindaco di Noventa Marcello Bano, affiancato da tutta la sua squadra di amministratori e il parroco di Noventana, don Dionisio Pegoraro, che ha concluso la cerimonia con la benedizione dei presenti e della struttura. Le parole del vicepresidente Gianni Canella: «È una soddisfazione offrire anche ai cittadini di Noventa Padovana la possibilità di fare la spesa online e di ritirarla ad un orario prestabilito nel nuovo magazzino di via Noventana, già attivato durante la pandemia per la preparazione della spesa online a beneficio di tutti i cittadini del Veneto grazie al delivery. È stato scelto - ha proseguito - questo spazio per trasferire il magazzino di riferimento aziendale per la spesa online perchè in grado di rispondere perfettamente alle sempre crescenti richieste di queste nuove forme di servizio».

LO SPAZIO

Al vicepresidente ha fatto eco il primo cittadino Marcello Bano: «Motivo di orgoglio per l’amministrazione comunale che un privato dello spessore di Alì decida di investire su un edificio dismesso come nel caso dell’ex Mercatone, operando un intervento di rigenerazione urbana. Questo - ha concluso - arricchito dal fatto che il territorio potrà godere ora di un servizio che risponde alle attuali e rinnovate esigenze della comunità. Si tratta di un intervento che ha permesso non solo di riqualificare uno spazio abbandonato, ma soprattutto ha consentito di rispondere ad un’istanza reale ed urgente». Alìperme.it continua la sua celere corsa, incrementando i punti di consegna che salgono oggi a 53 Comuni coperti dal servizio di click & collect, interessando tutte le province in cui l’azienda opera.