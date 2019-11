Ex macello, via libera al mega progetto di Leroy Merlin

di Mauro Giacon

PADOVA Quando è arrivato a Venezia si è dovuto comprare un paio di stivali. Troppa acqua alta per camminare. C'erano solo arancioni e il bengalese glieli ha venduti a un prezzo astronomico. Ma l'assessore Andrea Colasio non aveva tempo per trattare. Quella Commissione regionale che stava per cominciare riguardava un indirizzo strategico per tutto il quadrante ovest della città. Qualcosa che avrebbe dato il via a un progetto da 32 milioni o lo avrebbe affossato definitivamente, condannando al degrado l'area...