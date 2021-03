PADOVA Co-stellazione Portello. Si chiamerà così la cittadella della Scienza che sorgerà in un luogo simbolico, cioè un'area di archeologia industriale già avveniristica al tempo della sua attività, diventata poi negli anni un buco nero, ma protagonista ora di una grande operazione di rigenerazione urbana che ne salverà la vocazione originaria. Sarà l'ex Macello di via Cornaro, con i suoi 20 mila metri quadrati, dei quali 5mila coperti, infatti, il fulcro del secondo progetto presentato dal Comune al governo per accedere ai fondi del bando Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare. Palazzo Moroni batte cassa per ottenere 15 milioni di euro, necessari sì a riconvertire in Science Center l'antico mattatoio che ospita il Planetario e la più grande collezione di computer, ma anche a ridisegnare due comparti, Stanga e appunto Portello, mettendo in sinergia funzioni diverse, come la residenza di studenti e anziani, la convivenza di Università e attività commerciali, e ristrutturando un centinaio di abitazioni di edilizia pubblica. A fianco del Comune ci sono pure i privati pronti a investire. Il piano, concordato con il sovrintendente Fabrizio Magani, è stato illustrato ieri a Palazzo Moroni dal sindaco Sergio Giordani, dal vice Andrea Micalizzi, dagli assessori Andrea Colasio (Cultura) e Marta Nalin (Sociale) e da Alessio Scaboro, presidente del gruppo Pleaidi, che mette a disposizione 2 milioni e mezzo di euro adesso, ma che ha dato la disponibilità a investirne una decina.

I DETTAGLI Il primo cittadino ha elencato le voci che rientrano nell'operazione e gli investimenti che ciascuna richiede. «Questo - ha detto Giordani -, dopo quello per l'Arcella che abbiamo già illustrato, è un altro piano destinato a cambiare Padova nel giro di 10 anni. Nella fattispecie sono coinvolti Portello e Stanga, dove è prevista la realizzazione dei seguenti interventi: una passerella che collegherà le vie Ormaneto e San Massimo (500mila euro); il restauro dopo anni di abbandono dell'ex Macello che diventa la Città della Scienza (6,3 milioni); il recupero di una serie di fabbricati erp in via Stella 2 e 4 (1.830..000 euro), ancora in via Stella ma al civico 8 (1.180.000), nelle vie Marzolo e Vanzetti (1.830.000), e poi Boscardin e Carli (3.860.000); una pista ciclabile tra Stanga e Portello (570mila euro); un percorso sull'argine del Piovego, da Porta Portello al Ponte Europa (100mila euro); la rimozione dell'isola di calore, cioè il parcheggio di via Savelli, con la messa dimora di alberi (150mila euro); la sistemazione dell'accessibilità pedonale di via Carli (50mila euro)». «Si tratta di interventi di grande qualità - ha concluso il sindaco -. All'ex Macello arriveranno dalle 150 alle 200 mila persone l'anno: ridare vita a un luogo storico oggi degradato significa rivoluzionare la città e realizzare un sogno. Dobbiamo assolutamente ottenere i finanziamenti statali previsti dal bando sulla qualità dell'abitare e faremo di tutto per centrare l'obiettivo».

LE MOTIVAZIONI «Si tratta di un piano molto ambizioso - ha aggiunto Micalizzi - che mette insieme sia una parte residenziale tra la Stanga e il Portello dove abitano anziani e studenti, sia le tante aziende presenti e i servizi dislocati nella zona. La sfida, quindi, è riuscire finalmente a connettere queste due città e a fondere più risorse. E l'iniziativa mira proprio a questo, rilanciando nel contempo un luogo importante come l'ex Macello, che avrà una vocazione legata in modo specifico alla divulgazione scientifica e alle attività a essa legate». «Tra l'altro - ha detto ancora il vice sindaco - proprio oggi iniziano i lavori alla Golena San Massimo, dove abbiamo avviato interventi di recupero delle Mura e sulle sponde del Piovego: tutto questo messo insieme sarà un motore formidabile per la città, con attività culturali e innovative che porteranno benefici significativi non solo alla Stanga e al Portello». Marta Nalin, invece, ha osservato: «Nel piano di rigenerazione rientra la sistemazione di quasi cento alloggi Erp, alcuni dei quali saranno ristrutturati, mentre altri da monolocali diventeranno abitazioni di dimensioni più ampie per rispondere meglio alla domanda delle famiglie. Cercheremo poi di aprire gli spazi dove ci sono le case e di collegarli ai servizi perché alla Stanga e al Portello ci sono delle aree dove questi ultimi ora sono distanti e le persone hanno la sensazione di sentirsi abbandonate, in quanto schiacciate da funzioni che non sempre rispondono ai bisogni della popolazione, ma hanno portata più ampia, come Università, Fiera e Zip». «I bimbi - ha concluso Scaboro - avranno modo di osservare e toccare con mano quello che leggono sui libri, perché all'ex Macello troveranno il Children Museum, quello dell'informatica, il planetario ampliato e la sala immersiva. Questo luogo, quindi, diventerà un polo di riferimento a livello nazionale, dove si potranno fare esperienze uniche».

