Ex insegnante muore d'infarto dopo le visite: 2 medici nei guai

di Marco Aldighieri e Luisa Morbiato

PADOVA/PEDAVENA - Quei dolori al petto e intercostali di certo non li aveva sottovalutati. L'ex docente in pensione Nicoletta Fin, 67 anni residente nella centrale via Gabelli a Padova ma originaria di Pedavena dove possedeva ancora una casa e dove vivono alcuni famigliari, si era sottoposta a due visite mediche. Ma i controlli sono serviti a poco, perchè lo scorso mercoledì è stata trovata morta in casa. La Procura, ricevuto un esposto da alcune amiche della donna, ha aperto un fascicolo. Due dottori sono finiti...