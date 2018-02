Ex infermiere stupratore: nel suo pc trovate anche le foto delle pazienti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - (M.A.) L'ex infermiere di Neurologia, accusato di violenza sessuale su sei pazienti , di averne drogato una settima e di peculato, ieri mattina era davanti al Gup Cristina Cavaggion. Il sostituto procuratore Giorgio Falcone, titolare delle indagini, ha chiesto per lui 14 anni, due mesi e venti giorni di reclusione. La sentenza in rito abbreviato è stata fissata per il prossimo 22 marzo. Per il pubblico ministerodi 42 anni è in grado di intendere e di volere. L'ex infermiere, ancora per l'accusa,, cercando sempre di non lasciare tracce. Prima di violentare le pazienti, le corteggiava.nel suo computer dove erano stati salvati oltre un milioni di file pornografici, ma anche diversi scatti di pedopornografia, e per questo reato il romeno è indagato dalla Procura di Venezia...