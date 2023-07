PADOVA - Rubare fedi nuziali e protesi dentarie in oro dai cadaveri esumati o estumulati, gli è costata una condanna in rito abbreviato davanti al Gup Lauro Alcaro a tre anni e 4 mesi. Flavio Fontolan, 74 anni di Selvazzano ed ex dipendente della ditta Eureka, beneficiaria dell’appalto per il Comune per i servizi cimiteriali, ha saccheggiato decine di tombe nel cimitero Maggiore a Chiesanuova.

L’anziano si è trovato davanti al giudice con l’accusa di peculato. L’uomo tra il giugno del 2017 e il febbraio del 2021 ha portato a un compro oro di Selvazzano la refurtiva. Eseguendo 24 operazioni ha incassato un gruzzolo di 3.135 euro: i carabinieri dopo una serie di controlli sul negozio sono risaliti al 74enne.



I FATTI

Fontolan, addetto alle operazioni di estumulazione ed esumazione al cimitero Maggiore, nell’arco di quasi quattro anni ha saccheggiato decine di tombe. L’anziano ha prelevato dai cadaveri soprattutto fedi nuziali e protesi dentarie in oro. Beni che sono andati fusi ostacolando così la possibilità di identificarne la provenienza.

Tutti gli oggetti di valore recuperati nelle tombe secondo il regolamento della polizia mortuaria o vanno restituiti sanificati ai parenti o devono seguire i resti della salma anche cremata. L’esumazione consiste nel disseppellimento dalla fossa di sepoltura in terra. L’estumulazione invece nell’estrazione dal posto in muratura (loculo, ossario e cappella, tomba di famiglia). Queste operazioni cimiteriali vengono svolte, normalmente, alla scadenza della concessione, o sulla base delle necessità di capienza e rotazione dei cimiteri, e comunque non prima di dieci anni dalla sepoltura o venti dalla tumulazione, come stabilito dalla legge.



L’INCHIESTA

A incastrare Fontolan sono stati i carabinieri della stazione di Selvazzano, attraverso una serie di accertamenti effettuati tra l’aprile e l’agosto dell’anno scorso sul punto vendita del compro oro. Inoltre i militari, su mandato del pubblico ministero Benedetto Roberti titolare del fascicolo, hanno perquisito l’abitazione del 74enne sequestrando materiale utile alle indagini. Gli inquirenti hanno anche ascoltato i racconti di alcuni addetti dell’Ufficio servizi cimiteriali del Comune, per avere un quadro completo delle operazioni di esumazione e di estumulazione all’interno del cimitero Maggiore di Chiesanuova.

Fontolan, affiancato dall’avvocato Laura Trevisan, davanti al giudice dell’udienza preliminare ha provato a difendersi, sostenendo come denti e fedi d’oro erano stati smarriti e non erano invece, come sosteneva l’accusa, stati rubati da lui. Una tesi che però non ha convinto il Gup. Gli è stato contestato il reato di peculato perchè, al momento dei fatti, era incaricato di un pubblico servizio in quanto dipendente della società Eureka ditta appaltatrice dal 2016 per i servizi cimiteriali per conto del Comune.