Ex carabiniere narcotizzava e violentava le ragazze in un B&b, condanna definitiva a 12 anni e 8 mesi

PADOVA - È stato condannato in via definitiva Dino Maglio, ex carabiniere salentino che per anni è stato in forze al comando provinciale di Padova nella stazione di Teolo. Maglio era accusato di aver violentato cinque giovani turiste straniere, e di averne drogate altre 9. Le violenze avvenivano nel B&B che l'uomo gestiva nel quartiere Arcella, a Padova. Maglio adescava le ragazze provenienti da tutto il mondo tramite le piattaforme di couchsurfing, una volta giunte a casa sua le drogava e le violentava.

APPROFONDIMENTI PADOVA Turiste narcotizzate e violentate, l'ex carabiniere si scusa:... PADOVA L'ex carabiniere Dino Maglio ha lasciato il carcere: ai... PADOVA Aggredisce la madre, ex carabiniere stupratore finisce un'altra...

L'uomo è stato condannato a 12 anni e 8 mesi in primo grado a Padova, e a 9 anni e 8 mesi in Appello: è quest'ultima la condanna che diventa definitiva con il rigetto del ricorso in Cassazione. Maglio si trova ora agli arresti domiciliari, ma presto potrebbe essere trasferito in carcere a Santa Maria Capua Vetere. Dopo una prima condanna per stupro ai danni di una liceale australiana che gli è costata oltre sei anni, altri casi sono venuti a galla prima di tutto nei blog di viaggi. Sono stati i giornalisti di Irpi (Investigative Reporting Project Italy) a raccogliere le denunce in varie parti del mondo, e a collegare i fatti e presentando un dettagliato esposto al pm padovano Giorgio Falcone che poi ha condotto le indagini.