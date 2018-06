â€‹«Sono povero». Ex boss della Mala nei guai dopo 34 anni di carcere

di Luca Ingegneri

PADOVA - Trentaquattro anni di detenzione carceraria non gli sono evidentemente bastati per convincersi dell'opportunità di non commettere ulteriori reati. Ma lui si giustifica sostenendo diDice di essere stato tra i pochi a non arricchirsi negli anni d'oro della Mala del Brenta. Si ritrova senza un'occupazione, nell'assoluta necessità di raggranellare qualche soldo a 65 anni suonati. A tre anni dall'ultimo fine pena,, protagonista della clamorosadal Due Palazzi in compagnia del boss e di altri quattro detenuti, ha dovuto varcare nuovamente la soglia di un tribunale nelle vesti di imputato. Tornato a vivere nel frattempo nella natìa Campolongo Maggiore, Baron deve