Ex Inps, gli ambulatori della vergogna: l'abbandono del complesso costruito nel 1936

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BATTAGLIA TERME (PADOVA) - Hanno compiuto un reportage sullo stato dei locali dell', accompagnati da un custode. Nei giorni scorsi i volontari del gruppo Tesori abbandonati hanno pubblicato su Facebook decine di foto che testimoniano l'abbandono del complesso costruito nel 1936, in piena epoca fascista, per essere dismesso definitivamente nel 1993. «Negli anni Ottanta sono entrati nel mercato termale diversi gestori privati con i quali il servizio sanitario pubblico ha stipulato specifiche convenzioni per favorire le cure