Padova. Evade dai domiciliari e chiede di essere accompagnato in carcere: «Non sopporto i miei coinquilini»

PADOVA - Non ne può più dei coinquilini: evade dai domiciliari e chiede di essere spedito in carcere. Sorpresa per i carabinieri della stazione di Padova Principale ieri, 30 gennaio. Un 34enne di origini albanesi, sottoposto agli arresti domiciliari, è andato alla caserma di via Rismondo chiedendo di essere accompagnato in carcere.

L'uomo ha spiegato di preferire la cella del Due Palazzi alla compagnia dei suoi coinquilini, con i quali non va per nulla d'accordo. Arrestato per evasione, è in attesa del processo per direttissima.