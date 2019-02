Raccolta rifiuti affidata senza bando. A processo due manager di Etra

PADOVA - Due dei tre manager di Etra sottoposti lo scorso ottobre asuglida parte della Corte dei Conti sono stati. Lo comunica la stessa multiutility, in una nota. Al centro delle indagini ci sono l'ex direttore generale,, e, ex responsabile del coordinamento servizi di approvvigionamento.Nella lente della magistratura contabile sono finiti i c. I magistrati contestano ai due un danno erariale di 1.479.816 euro. Bacchin è stato rimosso dall'azienda dall'incarico di responsabilità che ricopriva, Leonardo Pieretti non ha più compiti relativi ad appalti e approvvigionamenti. La prima udienza è stata fissata davanti alla Corte dei Conti il 19 giugno prossimo.