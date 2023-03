Sfigurata con l'acido, l'ex marito confessa ai carabinieri: «Sono stato io»

ESTE - Ha confessato. Stefano Pellegrini, ex marito della donna, ha ammesso di aver aggredito la 52enne con l'acido. Dopo due settimane l'uomo ha deciso di parlare e raccontare la verità.

Era il 16 febbraio. Intorno alle 23.30 la donna è uscita di casa per portare a passeggio il cagnolino. Era al telefono con il compagno quando poco distante da casa una figura è sbucata dal buio. L'uomo le ha gettato addosso una sostanza, dell'acido. Avrebbe cercato di fargliela anche ingoiare. Portata in ospedale, i medici le hanno dato 60 giorni di prognosi.

Pellegrini è stato iscritto nel registro degli indagati per tentate lesioni personali da cui deriva la "deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso" e per stalking. La donna ha fatto subito il nome dell'ex marito agli inquirenti: già in passato lo aveva denunciato per atti persecutori.