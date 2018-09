«Ci sono due ponti a rischio», Comune invia relazione al Ministero

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ESTE (PADOVA) - Sorvegliati speciali dopo il crollo del viadotto Morandi a Genova. A Este sono due i ponti che preoccupano l'amministrazione: il ponte del Sostegno, costruito in epoca recente e quello della Girometta, che risale invece al Cinquecento. Neppure gli altri quattro ponti storici, realizzati tutti nel sedicesimo secolo, vale a dire i ponti di San Pietro, San Francesco, Porta Vecchia e delle Grazie, se la passano tanto meglio visto che l'ultimo intervento di manutenzione risalirebbe addirittura a fine Ottocento.È quanto emerge dalla relazione inviata dal Comune di Este al Ministero delle Infrastrutture che, dopo il crollo di Genova del 14 agosto, ha chiesto agli enti un check up dettagliato sulle infrastrutture, in modo da far emergere eventuali criticità su cui intervenire con urgenza. A Este sotto la lente di ingrandimento sono finiti tutti e 28 i ponti presenti in città, di cui 24 di competenza del Comune.