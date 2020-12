Addio alla docente Patrizia, fece amare la storia medievale in Italia e all'estero

ESTE - Maestra affettuosa e fondatrice di Este medievale, una delle associazioni culturali più attive della città. Este piange la scomparsa di Patrizia Bertazzo, 58 anni, moglie e madre di tre figli. È mancata ieri mattina nella sua abitazione di Meggiaro, vinta da una malattia contro cui lottava da anni. La sua passione per la storia l'aveva portata a fondare, nel 2002, insieme al marito Antonio e ad altri appassionati, un'associazione storico culturale che rendesse testimonianza, attraverso studi storici e rievocazioni in costume, degli antichi fasti del casato degli Estensi, i signori che nel dodicesimo e tredicesimo secolo dominarono Este e il territorio circostante. Patrizia ne è stata la presidente dal 2002 al 2016, fino a quando le condizioni di salute gliel'hanno permesso per poi essere nominata presidente ad honorem, come segno di gratitudine per il grande impegno profuso. Non a caso, il sodalizio l'ha definita «una pietra miliare» nell'accorato messaggio di addio pubblicato ieri sulla pagina facebook dell'associazione; «Patrizia ha dato anima e corpo al gruppo, occupandosi in prima persona della sua organizzazione, dell'amministrazione, della rappresentanza nel territorio, animata da una passione vera e irrefrenabile, anche quando si sono manifestati i primi problemi di salute».

STUDI E GEMELLAGGI Gli studi approfonditi sul casato degli Estensi hanno portato alla nascita del consorzio Terre e Castelli in un gemellaggio che lega Este ad altre località italiane ed europee in cui gli Estensi hanno lasciato un'impronta: Ferrara, Camposampiero, la marchigiana Grottazzolina e addirittura la località ungherese di Varpalota. «Vogliamo ricordarti così: propositiva e tenace proseguono gli amici dell'associazione , un messaggio che ci hai tramandato e che vogliamo portare avanti per rendere onore al tuo impeccabile impegno e a tutto quello che hai costruito per noi e con noi in questi anni. Ci mancherai».

INSEGNANTE ALLA PASCOLI «Patrizia era un vulcano di idee, gentile e disponibile, pronta ad aiutare tutti. Non amava farsi pubblicità, piuttosto si dava da fare in silenzio» aggiungono Francesco Ianno, vicepresidente di Este Medievale e l'amica Sara. Anche nei panni di insegnante nella scuola elementare Pascoli, non si era mai risparmiata. Tanto da meritare il premio Pier Luigi Previato, conferito dall'amministrazione comunale lo scorso ottobre. «Una vita spesa per l'educazione dei suoi allievi e per la città di Este» aveva commentato la sindaca Roberta Gallana durante la cerimonia di consegna del riconoscimento. E se per l'intera città questo è un lutto difficile da accettare, per il marito Antonio e per i tre figli Marco, Massimo e Enrico il vuoto è davvero incolmabile. Stamattina la comunità si stringeai famigliari per l'ultimo saluto a Patrizia: il funerale alle 10 nella parrocchiale di Meggiaro.

