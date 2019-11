© RIPRODUZIONE RISERVATA

ESTE (PADOVA) -: ragazzino di prima superiore, un 14enne, sottoposto alle manovre salva-vita per un'ora, intubato e trasportato in ospedale. E' grave.Sono stati attimi di paura e tanta apprensione questa mattina nelladell'di via Borgofuro, a. Uno studente si è sentito male: il 14enne si è accasciato a terra e ha perso i sensi. Lo studente ha avuto, secondo i primi riscontri, un arresto cardiaco mentre faceva ginnastica. Il giovane è stato soccorso ma le sue condizioni restano gravi ed è stato ricoverato in prognosi riservata.Sul posto sono arrivati anche i carabinieri insieme al Suem 118.